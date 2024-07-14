



Испанка выпила на камеру грудное молоко своей подруги

Абсолютно у всех это видео вызвало шок, и тем не менее, набрало 600 000 просмотров.



“Это было то, что было в моем списке желаний”, — рассказала 27-летняя Нурия Бланко в интервью Jam Press, рассказывая о том, что вдохновило ее пить грудное молоко.



Неназванная подруга, которая только что стала мамой, согласилась на странную просьбу. Подруга затем сняла происходящее на видео, чтобы, по-видимому, использовать его для интернет-влияния.



На кадрах видно, как жительница Барселоны пьет стакан органической детской смеси, а ее друзья с нетерпением за ней наблюдают.



“Девочка, это хорошо, на вкус не как грудь”, — сказал Бланко на камеру.



К сожалению, челлендж с грудным молоком не понравился зрителям.



“Что только что увидели мои глаза?” — воскликнул один из комментаторов, а другой воскликнул: “Я ни за что этого не сделаю”.



“Я скучаю по своей жизни 20 секунд назад”, — сказал третий.



“Если у женщины ужасная диета, грудное молоко будет ужасного качества”, — сказал Марк Хэлперн, диетолог из Солт-Лейк-Сити. “А такие заболевания, как ВИЧ, могут передаваться через грудное молоко”.



