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Испанка выпила на камеру грудное молоко своей подруги
14.07.2024 04:30 MIGnews.com

Испанка выпила на камеру грудное молоко своей подруги

Абсолютно у всех это видео вызвало шок, и тем не менее, набрало 600 000 просмотров.

“Это было то, что было в моем списке желаний”, — рассказала 27-летняя Нурия Бланко в интервью Jam Press, рассказывая о том, что вдохновило ее пить грудное молоко.

Неназванная подруга, которая только что стала мамой, согласилась на странную просьбу. Подруга затем сняла происходящее на видео, чтобы, по-видимому, использовать его для интернет-влияния.

На кадрах видно, как жительница Барселоны пьет стакан органической детской смеси, а ее друзья с нетерпением за ней наблюдают.

“Девочка, это хорошо, на вкус не как грудь”, — сказал Бланко на камеру.

К сожалению, челлендж с грудным молоком не понравился зрителям.

“Что только что увидели мои глаза?” — воскликнул один из комментаторов, а другой воскликнул: “Я ни за что этого не сделаю”.

“Я скучаю по своей жизни 20 секунд назад”, — сказал третий.

“Если у женщины ужасная диета, грудное молоко будет ужасного качества”, — сказал Марк Хэлперн, диетолог из Солт-Лейк-Сити. “А такие заболевания, как ВИЧ, могут передаваться через грудное молоко”.

 

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