



Искусство и вино: новый выставочный Pop-Up проект Deli Vino "Art&Wine"

Deli Vino уже давно не только магазин с превосходным выбором вин, не только модный бар, куда приезжают со всей страны, но и настоящий центр притяжения любителей хорошего вина и компании, где проходят винные фестивали и тематические вечера, дегустации и концерты, праздники и презентации.



С мая в Deli Vino стартует новый проект «Art&Wine», какого еще не было в Израиле. Каждую первую пятницу месяца в магазине и на его крытой веранде будут проходить Pop-Up выставки известных художников и фотографов, скульпторов и керамистов. Выставки, которые будут длиться всего один день с 10 до 17, и где можно будет не только посмотреть, но и купить понравившиеся работы. Разумеется, все это под отличное вино!







Первой ласточкой «Art&Wine» пятого мая 2023 года станет Pop-Up выставка «Theatre/Theatre» знаменитого фотографа Саши Мановцевой.



Саша репатриировалась в Израиль год назад, и это ее первая выставка в Израиле, что очень много значит для Deli Vino, поскольку представлять такого мастера – большая честь.



Саша профессионально занимается фотографией с 1994 года, получила европейское искусствоведческое и художественное образование и вот уже почти 30 лет фиксирует через объектив фотокамеры свой уникальный взгляд на мир.



В творческом портфолио Саши Мановцевой пять больших авторских альбомов, не считая каталогов, несколько сотен публикаций, десятки крупных выставок, отечественные и зарубежные награды.



Помимо художественной фотографии Cаша профессионально занимается рекламными съемками. Работала, в частности, для таких брендов, как Nescafé, Coca-Cola, Vogue, Dunhill и др.







Также Саша занимается созданием крупных творческих выставочных и книжных проектов. Подобные коммерческие проекты в исполнении Саши Мановцевой опровергают расхожее представление о том, что рекламная съемка не может быть творческой и интересной. Работы Саши Мановцевой находятся во многих частных коллекциях, продаются в аукционном доме Christie’s.



На выставке «Theatre/Theatre» собраны фотографии из двух театральных проектов: «Большой» и «Лаборатория Дмитрия Крымова». В течении нескольких лет Саша снимала закулисье Большого театра и жизнь в Театральной лаборатории режиссера Дмитрия Крымова. На первой выставке Pop-Up проекта «Art&Wine» в Deli Vino представлены 22 работы из двух серий, которые можно на месте купить с автографом автора. Работы из этих проектов хранятся во многих музейных и частных коллекциях мира.



Проект в Deli Vino «Art&Wine»| Pop-Up фотовыставка «Theatre/Theatre»

05/05/2023

10:00 – 17:00

Deli Vino | www.delivino.co.il

Шошана Дамари 10, Piano centre, Ир Ямим, Нетания



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