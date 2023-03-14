



Ипотечные кредиты в Израиле сократились на 50%

Снижение количества ипотечных кредитов в Израиле набирает обороты. По данным Банка Израиля, в феврале 2023 года было взято ипотечных кредитов на общую сумму 5,73 миллиарда шекелей, что на 49% меньше, чем в феврале 2022 года. Это был самый низкий месячный показатель по ипотечным кредитам с момента первой блокировки Covid в апреле 2020 года и аналогичный ежемесячным показателям по ипотечным кредитам во второй половине 2019 года, хотя с тех пор цены на жилье выросли на 35%.



Среди причин низкого уровня выдачи ипотечных кредитов в прошлом месяце были рост процентных ставок и опасения по поводу запланированной правительством судебной реформы, которая привела к атмосфере экономической нестабильности и неопределенности в Израиле.



В период с ноября 2022 года по январь 2023 года выдача ипотечных кредитов снизилась на 30-40% по сравнению с соответствующим месяцем предыдущего года. Рост этого показателя до 50% в феврале говорит о том, что рынок жилья может охладиться сильнее, чем ожидалось ранее.

