



iPhone первого поколения 2007 года выпуска продан на аукционе за безумную цену

iPhone первого поколения, в оригинальной заводской упаковке, был продан в воскресенье на аукционе за 63 356,40 долларов. Это сумма, которая в 100 раз превышает первоначальную цену в 2007 году - примерно 599 долларов. Заявки на исторический iPhone начали поступать уже в начале месяца, и одна из них составила 2500 долларов, сообщает CBS.



Счастливый продавец — Карен Грин, которая получила телефон в 2007 году в подарок от своих друзей в день выхода на новую работу. Но на тот момент у нее уже был новый телефон, и она не хотела его менять, а просто оставила подарок дома на долгие годы. Она решила продать его, чтобы поддержать свой новый бизнес — тату-студию в Нью-Джерси.



"Если бы я могла оставить телефон еще на 10 лет, я бы, наверное, так и сделала. Единственная причина, по которой я продаю этот телефон, заключается в том, что мне нужно поддержать свой бизнес", — сказала Карен.



iPhone был куплен частным покупателем, имя которого не разглашается.



В то время, когда он был выпущен, первый iPhone включал инновационный сенсорный экран, веб-браузер и 2-мегапиксельную камеру. Ккогда телефон впервые поступил в продажу 29 июня 2007 года, было две модели: одна, которая продавалась за 499 долларов и имела 4 ГБ, а другая с большей емкостью памяти 8 ГБ, которая продавалась за 599 долларов.

