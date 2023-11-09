



Instagram приготовил сюрприз: возможность скрыть статус прочтения сообщений

Популярная соцсеть Instagram готовит изменения, которые дают возможность пользователям самостоятельно решать, желают ли они раскрывать информацию о статусе прочтения отправленных сообщений. О проекте изменений на своих страничках сообщили главы Instagram Марк Цукерберг и Адам Моссери.



Как известно, сейчас, при общении в мессенджерах и соцсетях с функцией личных сообщений, принято уведомлять собеседника о том, что он прочел отправленное сообщение. Однако Instagram решает предоставить выбор пользователю. В свете предстоящего обновления каждый будет вправе решать, желает ли он делать видимым статус прочтения своих сообщений, или же предпочитает его удерживать в секрете.



На демонстрационной фотографии, опубликованной Марком Цукербергом, представлена наглядная иллюстрация будущей функции в настройках. Вместо привычного индикатора о прочтении сообщения, будет отображаться небольшой текстовый индикатор, который сообщит о моменте открытия и прочтения сообщения. В случае его отсутствия, следует заключить, что собеседник еще не ознакомился с чатом.



Фото Meta

На данный момент неясно, будет ли подобное изменение внедрено в другие продукты компании, включая Messenger, который пока не предоставляет опцию отключения уведомлений о прочтении сообщений.



Следует отметить, что дата внедрения этого изменения для всех пользователей остается неизвестной. Тестирование новых функций не всегда гарантирует их окончательное внедрение, и компании могут изменять свои планы на основе обратной связи от пользователей, как это имело место в случае отклонения от запуска нового интерфейса, схожего с TikTok, который вызвал негативную реакцию аудитории Instagram и не был внедрен.