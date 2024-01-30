



Индийский "мертвец" 18 лет доказывал, что он живой

Лала Бихари можно назвать самым известным живым мертвецом Индии. Он один из многих людей, кого "умертвили" в официальных отчетах, чтобы родственники могли заявить права на имущество мужчины.



Беды Лалы начались в 1976 году, когда он вернулся на вотчину – в деревню Халилабад в Уттар-Прадеше, чтобы получить вид на жительство, доход и кастовые сертификаты, необходимые для получения кредита на его семейную реликвию. Когда клерк впервые посмотрел на него и сказал, что Лал Бихари уже год как мертв, он улыбнулся, но клерк не улыбнулся в ответ…



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Клерк показал "мертвецу" соответствующую запись: Лал Бихари умер 30 июля 1976 года, и его земля перешла к его двоюродному брату. Лал был шокирован этой новостью, но надеялся быстро исправить, как он думал, недоразумение. Мужчина даже не подозревал, что на его "воскрешение" уйдет целых 18 лет.



Изменила жизнь Лала Бихари встреча с политиком по имени Шьям Лал Каноджиа и его совет: не стыдиться своего статуса мертвеца, а принять его и использовать в борьбе с теми, кто "убил" Лала.



С того дня Лал Бихари начал везде и всюду появляться, рассказывая о своей проблеме. И именно это вскрыло то, о чем многие не знали: таких "живых мертвецов" в Индии множество, и все они нуждались в помощи для своего "воскрешения".



За эти 18 лет доказательства своего существования Бихари и пытался участвовать в региональных выборах, и требовал помощи вдовы для своей жены, поскольку он официально был мертв, и даже похитил своего молодого кузена. Он даже основал некоммерческую организацию для помощи другим живым "мертвецам". О нем начали писать газеты, и его история стала известной на всю Индию.



И только в 1994 году, после прихода нового лехпала, Лал Бихари официально, по документам, был воскрешен.



Надо сказать, что убить кого-то на бумаге в Индии не так уж и сложно – для этого нужны деньги на взятку и местные чиновники, которые готовы выполнить грязную работу.



Как правило жертвами становятся люди, которые долгое время находились вдали от места своего рождения, а виновниками – жадные родственники, пытающиеся заявить права на их землю или дома. И как только в официальных отчетах появляется запись "мертв", доказать обратное становится практически невозможно, особенно когда люди, которых вы пытаетесь убедить, – это те, кому изначально заплатили за "смерть".



