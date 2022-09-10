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Инцидент с массовыми жертвами: "Хацала" и ЦАХАЛ провели учения
10.09.2022 17:31 Ольга Белозерова

Инцидент с массовыми жертвами: "Хацала" и ЦАХАЛ провели учения

 ЦАХАЛ и United Hatzalah провели совместные учения, имитирующие прямое попадание ракеты в Квуцат-Явне - религиозном кибуце в центре Израиля.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Члены United Hatzalah симулировали передвижение к месту удара и оказание помощи раненым, в то время как поисково-спасательные подразделения ЦАХАЛа имитировали инцидент с массовыми жертвами.

Смоделированный инцидент представлял собой прямой ракетный удар по столовой в кибуце.

В учениях приняли участие десятки врачей скорой помощи United Hatzalah, фельдшеров, врачей, а также членов группы реагирования на психотравмы и кризисных ситуаций.

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