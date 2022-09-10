



Инцидент с массовыми жертвами: "Хацала" и ЦАХАЛ провели учения

ЦАХАЛ и United Hatzalah провели совместные учения, имитирующие прямое попадание ракеты в Квуцат-Явне - религиозном кибуце в центре Израиля.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Члены United Hatzalah симулировали передвижение к месту удара и оказание помощи раненым, в то время как поисково-спасательные подразделения ЦАХАЛа имитировали инцидент с массовыми жертвами.



Смоделированный инцидент представлял собой прямой ракетный удар по столовой в кибуце.



В учениях приняли участие десятки врачей скорой помощи United Hatzalah, фельдшеров, врачей, а также членов группы реагирования на психотравмы и кризисных ситуаций.