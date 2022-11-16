



Репатриация в Израиль из России выросла в четыре раза

По данным министерства абсорбции и интеграции, 32 494 гражданина России репатриировались в Израиль в 2022 году.



Согласно новой статистике, в 2022 году число репатриантов из России увеличилось более чем на 400% по сравнению с предыдущим годом.

Кроме того, 14 450 человек прибыли из Украины, 3 280 человек – из Северной Америки, 1 957 человек – из Франции и 1750 – из Беларуси.



По состоянию на середину ноября в Израиль всего прибыло около 61 000 иммигрантов, что более чем на 200% больше, чем в 2021 году.



На следующей неделе Ofek Israel проведет в Ашдоде специальную конференцию для эмиссаров, которые работают с еврейскими общинами по всему миру и работают над репатриацией согласно Закону о возвращении. На конференции будут подробно освещены разнообразные программы абсорбции, предлагаемых иммигрантам.



“В последние годы поощрение иммиграции в Израиль осуществлялось с помощью сотен эмиссаров, расположенных по всему миру”, – заявил в среду генеральный директор Ofek Israel Шимон Коэн. Он объяснил, что “когда правильная информация правильно распространяется среди евреев по всему миру, десятки тысяч людей возвращаются в Израиль”.