



Илон Маск временно станет генеральным директором Twitter

Илон Маск, который только на прошлой неделе завершил покупку Twitter, заявил в понедельник, что он станет исполнительным директором Twitter, сообщает Reuters.



Twitter отказался комментировать, как долго Маск может оставаться генеральным директором или собирается ли он назначить кого-то на эту должность.



Маск официально возглавил Twitter в четверг вечером, когда закрылась сделка по покупке компании за 44 миллиарда долларов. В своих первых действиях в качестве владельца он уволил как минимум четырех топ-менеджеров Twitter.



Источники The New York Times сообщили, что по крайней мере одного из уволенных руководителей вывели из офиса Twitter.



В другом заявлении в понедельник Маск сообщил, что в результате поглощения он стал единственным директором Twitter.



"Следующие лица, которые были директорами Twitter до вступления в силу слияния, больше не являются директорами компании: Брет Тейлор, Параг Агравал, Омид Кордестани, Дэвид Розенблатт, Марта Лейн Фокс, Патрик Пичетт, Эгон Дурбан, Фей- Фей Ли и Мими Алемайеоу", — говорится в заявлении Маска, сообщает Reuters .



Вскоре после этого Маск написал в Твиттере, что решение о роспуске совета директоров "носит временный характер", не вдаваясь в подробности.



За день до закрытия сделки Маск появился в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско с кухонной раковиной и изменил статус своего общедоступного профиля на "Chief Twit", возможно, намекая на свое намерение временно стать исполнительным директором компании. Позжа Маск свова изменил статус, назвавшись "Оператором горячей линии для жалоб в Твиттере"