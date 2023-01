Бизнесмен Илон Маск сменил свое имя... но пока только в Twitter.



Теперь Маск подписан как Mr. Tweet - Мистер Твит. Также бизнесмен пожаловался, что система соцсети не даст ему поменять его имя снова.



"Сменил свое имя на Мистер Твит, теперь Twitter не позволит мне изменить его обратно", - написал Маск.





Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back 🤣