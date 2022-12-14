



Игроки ЧМ-2022 приютили бездомного кота из Катара

Двое английских футболистов "усыновили" бездомного кота из Катара. Кота по прозвищу Дэйв взяли к себе Джон Стоунз и Кайл Уокер. Футболисты регулярно делились новостями о коте в социальных сетях на протяжении всего чемпионата мира, почти каждый вечер публикуя обновления и фотографии кота.



По сообщению BBC, Дэйв покинул Катар всего через несколько часов после того, как сборная Англии проиграла сборной Франции со счетом 2:1 в четвертьфинале чемпионата мира в субботу.



Кот проведет четыре месяца в карантине, прежде чем переедет в свой новый дом.

