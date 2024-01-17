



Хотите быть рядом с Карлом Марксом? 25 тысяч фунтов - и все готово

Хотите быть похороненным рядом с Карлом Марксом? Кладбище Хайгейт освободит для вас место... за 25 000 фунтов стерлингов.



Кладбище Хайгейт освободит место для новых могил рядом с гробницей Карла Маркса и возьмет за каждую из них 25 000 фунтов стерлингов.



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Действующее кладбище и туристический объект на севере Лондона получило 100 000 фунтов стерлингов, чтобы обеспечить свое будущее за счет работ по сохранению и озеленению 53 000 могил на переполненном участке.



Хайгейт начнет освобождать место для новых прибыльных захоронений рядом с могилой Маркса, на земле, которая особенно желанна для коммунистов.



Бывшие лидеры иракской и южноафриканской коммунистических партий похоронены рядом с последним пристанищем немецкого философа, чей левый авторитет может помочь сохранить доходы кладбища.



Ян Дангавелл, исполнительный директор кладбища, сказал, что новые захоронения важны для того, чтобы Хайгейт оставался "живой" достопримечательностью.



Он сказал: "Что делает Хайгейтское кладбище таким интересным, так это то, что оно является живым наследием, а не просто реликвией. Это место, где все происходит сейчас, где хоронят людей и куда люди приходят, чтобы вспомнить их".



"С первых дней существования кладбища оно было и достопримечательностью, и местом захоронения, и оба этих вида деятельности важны для его будущего".

