



Hoka выпустила две новых модели: беговые Clifton 9 и Hoka Transport

Hoka Transport — это универсальная спортивная и стильная обувь на каждый день.



Новая веганская модель Hoka Transport создана для слияния активного и городского образов жизни. Кроссовки сделаны из переработанных материалов для тех, кому важно качество окружающей среды, кто ездит на общественном транспорте или на велосипеде на работу и по делам, а также для прогулок на природе в выходные дни.



Особый дизайн Transport сочетается с материалами высочайшего качества, большая часть которых пригодна для переработки.







Верхняя часть кроссовок, обхватывающая лодыжку, а также специальные шнурки для быстрого и тугого затягивания сделаны на 100% из переработанных материалов. Продольные полиуретановые полоски, поддерживающие боковые части стопы, состоят на 50% из соевого масла. Верхняя сетка Cordura® из 100%-но переработанных волокон rPET устойчива к износу, отражатели работают на 360 градусов.



Центральная часть подошвы спроектирована с учетом динамичных характеристик городской жизни и изготовлена ​​из прессованного полимера CMEVA, 30% которого создается из сахарного тростника.



Внешняя часть подошвы усилена веганским слоем Vibram® N-OIL в 3 мм из материалов, на 90% не содержащих нефть.







Hoka Transport сделаны с максимальным вниманием к качеству окружающей среды и использованию веганских материалов.



Модель Сlifton бренда Hoka — это кроссовки, которые двенадцать лет назад произвели революцию в области обуви с максимальной амортизацией, а новая девятая версия модели поднимает планку на новый уровень.



Clifton 9, последнее поколение отмеченной многими наградами модели, обладает уменьшенным весом, дополнительными 3 мм подошвы и улучшенным дизайном, которые подарят вам новый опыт бега и ходьбы.



Американский бренд кроссовок для профессионального спорта Hoka разработал и выпустил новую модель Clifton 9 для любых видов тренировок, бега и ходьбы. Эти кроссовки еще надежней берегут суставы и делают бег и прогулки еще более легкими, приятными и безопасными. Покатая подошва

обеспечивает плавный и гладкий бег.



Верхняя часть кроссовок, обхватывающая лодыжку, веганская и изготовлена ​​из переработанных материалов в сочетании с вентилируемой, гибкой и приятной на ощупь бархатной тканью. Светоотражатели служат вашей безопасности.



Подошва изготовлена ​​из новой, прочной и очень легкой пены CMEVA, которая обеспечивает ощущение мягкости и отличное торможение, а также стабильность на протяжении всего движения. Внешняя часть выполнена из прочной и легкой резины для оптимального сцепления с городским покрытием и асфальтом.







CLIFTON 9 - идеальный баланс между мягкостью и легкостью для максимального удовольствия от плавных движений.



Все кроссовки Hoka имеют особую геометрию подошвы - перекат с пятки на носок для лучшего отталкивания. Мягкая пятка из еще более облегченной пены Eva - для снижения ударной нагрузки на суставы при соприкосновении с асфальтом, и упругая передняя часть - для эффективного отталкивания.

Hoka против использования лишних элементов, поэтому все внимание разработчиков сосредоточено на доработке и усовершенствовании пены Eva. Воздушная легкость, мягкость и упругость - ее основные качества.







В кроссовках Hoka, идеальных для ходьбы и бега по асфальту, концентрация научных разработок и ноу-хау зашкаливает.



В Израиле марку Hoka представляет сеть WeShoes. WeShoes имеет более 80 филиалов по всей стране, новые кроссовки можно найти и в интернет-магазине сети.