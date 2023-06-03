



Хаос и паника: в российском Шебекино началось мародерство (видео)

События в Белгородской области РФ развиваются стремительно. В приграничном Шебекино, вблизи которого продолжаются бои, активизировались мародеры.



Как сообщает местный паблик "Шепот Шебекино", информация о мародерстве в городе поступала неоднократно, а сейчас появилось подтверждение.



"На видео видна разбитая (явно не осколками снаряда) дверь в магазин "Лариса". В городе сейчас более-менее спокойно. Есть правда задымления от предыдущих обстрелов, а в центре города посечены многочисленные дома", - говорится в сообщении.



