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Хаос и паника: в российском Шебекино началось мародерство (видео)
03.06.2023 19:55 Евгения Маркова

Хаос и паника: в российском Шебекино началось мародерство (видео)

События в Белгородской области РФ развиваются стремительно. В приграничном Шебекино, вблизи которого продолжаются бои, активизировались мародеры.

Как сообщает местный паблик "Шепот Шебекино", информация о мародерстве в городе поступала неоднократно, а сейчас появилось подтверждение.

"На видео видна разбитая (явно не осколками снаряда) дверь в магазин "Лариса". В городе сейчас более-менее спокойно. Есть правда задымления от предыдущих обстрелов, а в центре города посечены многочисленные дома", - говорится в сообщении.

 

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