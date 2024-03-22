



Гвинет Пэлтроу взяла ипотеку на десятки миллионов долларов

Популярная американская актриса Гвинет Пэлтроу, сыгравшая одну из главных ролей в фильмах от Marvel, взяла ипотеку на ремонт дома.



По данным таблоида The Sun, чтобы привести в порядок особняк в Калифорнии, ей потребовалось 22 миллиона долларов.



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Гвинет с мужем взяли деньги у City National Bank. В 2016 году парочка приобрела дом, который был позже снесен. Вместо него Пэлтроу с мужем построила экологически чистое жилье с бассейном и солнечными панелями. Строительство продолжалось в течение семи лет. Около года назад особняк был выставлен на продажу.



"Мой дом в Монтесито - это убежище для передышки и ясности ума. Я хожу туда, чтобы восстановить силы, помечтать о том, что мы создаем в Goop, и воссоединиться со своей семьей и дорогими друзьями. Независимо от того, ищете ли вы место для неожиданной встречи или для заслуженного одиночества и размышлений, когда вы приедете, надеюсь, что вы получите от дома столько же радости, сколько и я", - отметила актриса.



