



Грету Тунберг сдали в утиль

В Великобритании демонтировали памятник самой известной экоактивистке.



А все так хорошо начиналось. В 2021 году Грету Тунберг увековечили в бронзе в полный рост. Бронзовая Грета стояла на входе в Университет Уинчестера в графстве Хэмпшир. Искусство обошлось народу в 24 000 фунтов стерлингов.



Впрочем мало кто из студентов обрадовался этому творению. Англичане - люди практичные, заявили, что эти деньги нужно было потратить иначе.



А жители Уинчестера и вовсе сказали, что экоактивистка к их местности никакого отношения не имеет. Памятник называли типичным примером “гринвошинга” — отмывания денег под видом заботы о природе, сообщает Daily Mail.



Далее последовала серия протестов, и бронзовую Грету убрали с глаз подальше.



