



Гранд-финал Евровидения-2023: Ноа Кирел выступает 23-й

В субботу, в 22:00, в Ливерпуле стартовал гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2023".



За главный приз сегодня поборются 26 финалистов от разных стран.



Израильтянка Ноа Кирел выйдет на цену под номером 23 со своей зажигательной песней "Unicorn". Впервые в этом году зрители со всего мира могут голосовать даже в странах, не участвующих в "Евровидении", кроме России.



Ожидается, что на главную сцену в качестве приглашенной звезды сегодня выйдет победительница конкурса в 2018 году Нетта Барзилай со своей песней "Toy".



По прогнозу букмекеров, больше всего шансов на победу у Лорин из Швеции с ее песней "Tattoo". Также ожидается, что Кирел финиширует на почетном 4-м месте.