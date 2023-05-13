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Гранд-финал Евровидения-2023: Ноа Кирел выступает 23-й
13.05.2023 22:21 Алина Груднева

Гранд-финал Евровидения-2023: Ноа Кирел выступает 23-й

В субботу, в 22:00, в Ливерпуле стартовал гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2023".

За главный приз сегодня поборются 26 финалистов от разных стран.

Израильтянка Ноа Кирел выйдет на цену под номером 23 со своей зажигательной песней "Unicorn". Впервые в этом году зрители со всего мира могут голосовать даже в странах, не участвующих в "Евровидении", кроме России.

Ожидается, что на главную сцену в качестве приглашенной звезды сегодня выйдет победительница конкурса в 2018 году Нетта Барзилай со своей песней "Toy".

По прогнозу букмекеров, больше всего шансов на победу у Лорин из Швеции с ее песней "Tattoo". Также ожидается, что Кирел финиширует на почетном 4-м месте.

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