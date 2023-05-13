Гранд-финал Евровидения-2023: Ноа Кирел выступает 23-й
В субботу, в 22:00, в Ливерпуле стартовал гранд-финал песенного конкурса "Евровидение-2023".
За главный приз сегодня поборются 26 финалистов от разных стран.
Израильтянка Ноа Кирел выйдет на цену под номером 23 со своей зажигательной песней "Unicorn". Впервые в этом году зрители со всего мира могут голосовать даже в странах, не участвующих в "Евровидении", кроме России.
Ожидается, что на главную сцену в качестве приглашенной звезды сегодня выйдет победительница конкурса в 2018 году Нетта Барзилай со своей песней "Toy".
По прогнозу букмекеров, больше всего шансов на победу у Лорин из Швеции с ее песней "Tattoo". Также ожидается, что Кирел финиширует на почетном 4-м месте.
רגע לפני גמר האירוויזיון: בחזרה אל שיאי השבוע האחרון של נועה קירל בליברפול - החל מטקס שטיח הטורקיז, דרך ההעפלה מחצי הגמר - ועד לחזרות האחרונות שלפני רגע האמת— כאן חדשות (@kann_news) May 13, 2023
הכתבה של @shani_na מתוך #חדשותהשבת pic.twitter.com/r2eDLkBkta