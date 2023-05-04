



Гороскоп на 4 мая: День конфликтный – будьте к этому готовы

Четверг, 4 мая, энергии дня будут нестабильными. Возможны конфликты и недопонимания с окружающими.



У некоторых представителей зодиакального круга могут наблюдаться перепады настроения. Всему виной – бушующие энергии дня.



При этом этот день обещает быть продуктивным в рабочих вопросах.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Когда жизнь разочаровывает, сделайте глубокий вдох и напомните себе, что все происходит вовремя. Если вы ждете любви или делового партнерства – убедитесь, что вы не застряли в инерционном состоянии. Избавьтесь от вещей, которые кажутся слишком тяжелыми для сегодняшнего дня. Вернитесь к ним в другой день, если хотите. Сделайте перерыв, не зацикливайтесь на ненужных деталях. Сосредоточьте свою энергию на том, что сегодня наиболее важно, Овны.



Космический совет: не зацикливайтесь на ненужных деталях.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Вы умеете располагать к себе людей. Вы наделены обаянием, поэтому, будь то в отношениях, на работе или в том, как вы выражаете себя, основное внимание может быть сосредоточено на том, чтобы спросить себя: "Являетесь ли вы таким же хорошим слушателем, как и говорящим?" Сегодня эта тема будет наиболее актуальной для вас, Тельцы. Общайтесь с жизнью, а не просто мчитесь по ней.



Космический совет: прислушайтесь к жизни. Возможно, Вселенная хочет вас о чем-то предупредить.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Вашему внутреннему ребенку может понадобиться сегодня некоторое утешение, потому что он был приучен к тому, что ему нужно одобрение, прежде чем двигаться вперед. Но это далеко от истины. Вам просто нужно начать доверять себе и не позволять ничему мешать вам для достижения целей, Близнецы.



Космический совет: избавьтесь от ложных убеждений.



РАК (22 июня – 22 июля)



Несмотря на то, что вы переживаете некоторый успех в своей жизни, вы все еще изучаете основы чего-то еще. Страх застрять на одном месте движет вами, Раки. Вселенная посылает вам знаки – сбавьте обороты. Погрузитесь в состояние спокойствия, чтобы услышать голос своей души. Что она подсказывает? Чего хочет?



Космический совет: прислушайтесь к своему внутреннему голосу.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Используйте ваши прошлые неудачи как костыли, чтобы преодолеть нынешние препятствия. Общайтесь с открытым сердцем, кричите, если нужно, но не позволяйте текущим проблемам взять верх над вами. Все, через что вы прошли, привело вас к этой точке, Львы. И все, над чем вы работаете, приведет вас к следующей вершине.



Космический совет: позвольте своим эмоциям выйти на поверхность.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Найдите радость в ожидании, Девы. Сейчас в вашей жизни происходят некоторые изменения, которым нужно наслаждаться, а не пытаться прожить их как можно быстрее. Сверьтесь со своим распорядком дня, чтобы освободить место для расслабления и потери контроля. Послушайте успокаивающую музыку и насладитесь природой. Отпустите свои страхи и позвольте творческой жизненной силе течь через вас.



Космический совет: наслаждайтесь каждым мгновением жизни.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Попробуйте принять день таким, какой он есть, Весы. Даже если он далек от того, что вы, возможно, ожидали. Если в жизни вам казалось, что вы ищете иголку в стоге сена, вместо этого ищите новую иголку, в другом месте. Иногда может быть лучше не повторять сценарии прошлого и просто оставаться там, где вы находитесь.



Космический совет: позвольте жизни вести вас сегодня.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Новые начинания подобны детям. Они требуют много любви, заботы и терпения. Начать что-то сначала означает, что вам придется столкнуться со своими страхами, делать вещи, которые могут вас немного напугать. И все же попробуйте сохранять хладнокровие, Скорпионы. Есть много скрытых благословений, которые окружают вас на сегодняшний день.



Космический совет: пришло время выйти из зоны комфорта.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Сегодня вы можете получить какую-то важную новость, и вам может потребоваться принять незамедлительные решения. Возможно, вам потребуется достигать компромисса в некоторых ситуациях, но день, скорее всего, закончится на высокой ноте, и вы получите именно то, что хотели.



Космический совет: стойте на своем и продолжайте двигаться к цели.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Если вы тратите слишком много времени, усилий и энергии на то, что может даже не входить в ваш список обязательных дел на сегодня, то в скором времени почувствуйте себя рассеянными и потерянными. Чтобы этого не случилось, сделайте сегодня перерыв. Пауза поможет вам осознать, чего вы действительно хотите.



Космический совет: не загружайте себя лишними заботами.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Удача сегодня на вашей стороне, Водолеи. Вы можете замечать это по знакам, которые посылает Вселенная. Они могут возникать прямо перед вашими глазами. Сосредоточьтесь сегодня на поддержании здоровья ума и тела. Оставайтесь гибкими и позвольте своей интуиции вести вас сегодня.



Космический совет: сегодня все будет складываться в вашу пользу – дерзайте.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Избавьтесь от чувства вины, которое возникает, когда вы ставите на первое место свои потребности и потребности своего ближайшего окружения. И помните, что если что-то не имеет значения в долгосрочной перспективе, то и не нужно придавать этому значение. Сегодня Вселенная советует вам сосредоточиться на себе, на своих желаниях.



Космический совет: действуйте исходя только из своих желаний.