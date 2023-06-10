



Гороскоп на 10 июня: Займитесь решением проблем и планированием

Суббота, 10 июня, Луна в фазе Третья четверть, в знаке Рыбы. Этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.



В этот день рекомендуется заняться решением накопившихся проблем, составлением планов. Сметы предстоящих затрат и бизнес-планы, составленные в субботу, чаще всего бывают удачными.



ОВЕН (21 марта – 20 апреля)



Овны, возможно, сегодня вы немного расстроены. Люди вокруг вас, скорее всего, являются причиной вашего разочарования. Они могут критиковать вас или отпускать саркастические комментарии в ваш адрес, которые, вероятно, расстроят вас. Финансовая помощь от родственника временно улучшит ваши условия.



Космический совет: учитесь принимать критику, но не забывайте о своих личных границах.



ТЕЛЕЦ (21 апреля – 21 мая)



Тельцы, перед вами открываются прекрасные возможности, и сейчас самое подходящее время воспользоваться ими. Ваша личная жизнь наберет силу. В финансовом отношении вы, скорее всего, получите руку помощи от родственника. Скорее всего, вы поделитесь со своим партнером какими-нибудь сердечными посланиями. Сегодня вас могут беспокоить проблемы со здоровьем.



Космический совет: забудьте о рутине и весело проведите время.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Близнецы, вы могли бы связаться со своим старым другом, это придаст вам сил. В финансовом плане также все обернется в вашу пользу, и можно предсказать приток огромных сумм денег. В финансовом плане вы можете вырасти. Начало дня может быть для вас напряженным, но позже оно будет плодотворным.



Космический совет: всех денег не заработать, но почему бы не попробовать.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, ешьте здоровую пищу сегодня, иначе в конечном итоге у вас может расстроиться желудок. Вы будете расти в финансовом отношении, но это будет медленный рост. Семейная и общественная жизнь подарит покой. Есть вероятность, что вы сможете спланировать прогулку с близкими. От членов вашей семьи ожидаются хорошие новости.



Космический совет: обратите внимание на свое здоровье.



ЛЕВ (23 июля – 23 августа)



Львы, сегодня вполне вероятна встреча со старым другом. Не стесняйтесь рисковать, так как в конечном итоге успех будет полностью за вами. Постарайтесь сегодня избегать каких-либо споров со своим партнером. Избегайте заключения договоров сегодня. Если вы не можете избежать этого, то очень внимательно прочтите все пункты контракта.



Космический совет: общение с людьми, которые вас поддерживают, может помочь сохранить позитивный настрой и избежать обид.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Парам стоит запланировать прогулку на этот вечер. Вы можете ожидать хороших новостей от своего супруга, Девы. Профессиональная жизнь будет стабильной. С финансовой точки зрения условия сегодня будут в вашу пользу, поскольку новый проект, скорее всего, принесет некоторый дополнительный доход.



Космический совет: впустите любовь в свою жизнь.



ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября)



Для тех, кто борется с любовными проблемами, это, скорее всего, принесет некоторое облегчение и покой в их жизнь. Но все же, если вы считаете, что проблема превалирует, то единственный оставшийся вариант - сохранять спокойствие и терпение, поскольку время все лечит. Скоро ваша жизнь вернется в нормальное русло. Состояние здоровья сделает вас счастливыми и помолодевшими.



Космический совет: в любых ситуациях прислушивайтесь к интуиции.



СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)



Скорпионы, это хороший день для планирования прогулки с семьей и друзьями. Возможна встреча со старым другом. Этот человек может удивить вас приятной новостью. Скорее всего, вы внесете некоторые полезные изменения в свой образ жизни. С финансовой точки зрения ситуация сегодня может сложиться не в вашу пользу, поэтому избегайте дополнительных расходов.



Космический совет: будьте рассудительны в делах.



СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря)



Стрельцы, вы обнаружите, что заняты общением и установлением контактов с новыми людьми вокруг вас. Те, кто помоложе, скорее всего, увидят в вас сегодня образец для подражания. Ситуации, связанные со здоровьем, скорее всего, обернутся в вашу пользу. Ваш упорный труд может окупиться. Также этот день идеален для влюбленных, так как они могут сблизиться друг с другом.



Космический совет: будьте готовы к переменам в жизни.



КОЗЕРОГ (22 декабря – 19 января)



Козероги, возможно, сегодня вам придется столкнуться с некоторыми проблемами со здоровьем. В финансовом плане родственник мог бы протянуть руку помощи. Ваша личная жизнь наберет силу. Студенты, скорее всего, преуспеют в учебе. Ваши близкие могут удивить вас сегодня. Активный образ жизни поможет справиться с незначительными недугами.



Космический совет: уделите внимание отложенным делам.



ВОДОЛЕЙ (20 января – 19 февраля)



Водолеи, это хороший день для того, чтобы приятно провести время со своими друзьями и семьей. Возможно, сегодня вам придется столкнуться с финансовым кризисом, поэтому следите за своим карманом, так как вас могут попросить понести некоторые нежелательные расходы. С точки зрения здоровья, некоторые проблемы, связанные с сердцем, могут беспокоить вас, поэтому избегайте нездоровой пищи.



Космический совет: расслабьтесь, отдохните и избегайте стресса.



РЫБЫ (20 февраля – 20 марта)



Сегодня ваши добрые дела удивят Рыб приятными наградами. Личная и профессиональная жизнь наберет силу. Ожидаются хорошие новости от вышестоящего начальника. Некоторые проблемы со здоровьем могут беспокоить вас, в то время как финансовое положение будет стабильным. Споры между членами семьи, вероятно, будут разрешены, что может привести к укреплению гармонии в семье.



Космический совет: уединитесь сегодня и зарядитесь энергией на всю неделю.