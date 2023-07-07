



Гонконг: организации журналистов отмечают ухудшение условий для прессы

Свобода прессы в Гонконге достигла нового минимума после четырехлетнего спада. Так считает подавляющее большинство из 249 опрошенных журналистов (91%) в ежегодном индексе , опубликованном 7 июля 2023 года Гонконгской ассоциацией журналистов (HKJA) в сотрудничестве с Гонконгским институтом изучения общественного мнения, говорится на сайте организации "Репортеры без границ".



"Постоянные нападения на журналистов со стороны правительства, которое контролирует огромные ресурсы и обладает общественной властью, показывают, что в Гонконге больше нет места для критических высказываний", — предупреждает HKJA. — "Медиаиндустрия поддастся сдерживающему эффекту, поскольку они окажутся в динамике неравной власти. Это напрямую приводит к тому, что общественность имеет доступ к меньшему количеству и менее разнообразной информации, чем раньше".



Профессионалы СМИ сожалеют о том, что они все больше и больше подвергают себя цензуре, особенно когда речь идет о критике центрального правительства Китая.



Это ухудшение условий работы журналистов за последние 18 месяцев также осуждается в опросе, опубликованном Клубом иностранных корреспондентов Гонконга (FCCHK) 5 июля 2023 года. Среди 66 респондентов 73% "обеспокоены" возможностью ареста или судебного преследования на основании их работы в СМИ. Девять респондентов сообщают, что подвергались цифровой или физической слежке. Журналисты также сообщают о возрастающих трудностях с доступом к источникам, которые менее склонны цитировать или обсуждать темы, считающиеся деликатными.



"Журналисты в материковом Китае регулярно сталкиваются с преследованием, слежкой и ограниченным доступом к источникам, и тот факт, что эти опасения теперь распространились на Гонконг, действительно вызывает беспокойство. Мы призываем демократические страны усилить давление на правительство, чтобы оно восстановило полную свободу прессы на территории", - говорится в отчете FCCHK.



В июне, после того как в Гонконге были сняты последние ограничения из-за Covid-19, делегация RSF совершила поездку в Гонконг , чтобы оценить потребности журналистов в безопасности и представить программы организации по наращиванию потенциала и помощи. Их встречи с десятками журналистов, иностранных корреспондентов и местных экспертов в области средств массовой информации из широкого круга организаций также подтверждают тот факт, что давление со стороны правительства усилилось, доступ к источникам становится все труднее и что наблюдается тревожный рост самоконтроля и цензуры.



За последние три года, в соответствии с "крестовым походом" китайского лидера Си Цзиньпина против журналистики, правительство Гонконга привлекло к ответственности по меньшей мере 28 работников СМИ и защитников свободы прессы, 13 из которых на сегодняшний жень остаются под стражей. Правительство также принудительно закрыло независимые ежедневные газеты Apple Daily и Stand News, в то время как у шести других СМИ не было другого выбора, кроме как распуститься из-за давления.



Гонконг занимает 140-е место из 180 в Мировом индексе свободы прессы RSF за 2023 год, опустившись с 18-го места за два десятилетия. Сам Китай занимает 179-е место из 180 оцененных стран и территорий.

