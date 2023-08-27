



"Голубое" суперлуние: редкое астрономическое явление произойдет в конце августа

"Голубая" суперлуна взойдет в ночном небе в среду, 30 августа, сообщает LiveScience. Выражение "однажды в голубую луну" имеет отношение к реальному астрономическому явлению. Это редкое событие, которое в следующий раз можно будет увидеть не раньше 2037 года.



Однако название несколько вводит в заблуждение, поскольку голубая луна на самом деле не голубая. Луна на самом деле будет иметь обычный оранжевый оттенок.



Существует две разновидности "голубых" лун, объясняет LiveScience. Первый тип, "календарная голубая луна", возникает, когда в течение одного календарного месяца происходят два полнолуния, что случается каждые два-три года, поскольку полнолуние появляется каждые 29,5 дней.



Второй тип — "сезонная голубая луна" — это тринадцатое полнолуние в году, помимо обычных 12.



В августе 2023 года полнолуние было первого числа, поэтому полная луна, которая появится на небе в предпоследний день августа будет календарной "голубой" луной. Однако, это будет не просто "голубая" луна, а "голубое" суперлуние.



NASA описывает суперлуну как перигейное полнолуние, то есть "полнолуние, происходящее в то время, когда Луна находится в ближайшей к Земле точке на своей орбите или около нее".



NASA подчеркивается редкость этих "голубых" суперлуний. Отмечается, что астрономические условия, которые создают такие спутники, случаются в среднем только один раз в десять лет. Но иногда между "голубыми" суперлуниями может пройти до двух десятилетий.



Второе августовское полнолуние будет самым большим и ярким из четырех суперлуний этого года. Следующая и последняя суперлуна 2023 года взойдет 29 сентября.

