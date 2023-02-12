



Глобальное потепление: кактусы вторгаются в швейцарские Альпы

Кактусы опунции, которые обычно растут в жарком и сухом климате, таком как Гранд-Каньон, вторгаются в швейцарские Альпы, предупреждая о глобальном изменении климата.



"Это инвазивное и неместное растение не приветствуется в наших местах", — объявил муниципалитет Фулли в рамках кампании по выкорчевыванию в конце 2022 года.



Кактусы значительно распространились в некоторых альпийских регионах Швейцарии и Италии.



Янн Трипонез, биолог, работающий в службе охраны природы кантона Вале, сказал, что "в некоторых частях Вале, по нашим оценкам, кактусы могут занимать одну треть доступной поверхности".



Хотя эти растения предпочитают жаркий климат, они могут выдерживать температуры до -15 по Цельсию, рассказал The Guardian ботаник Питер Оливер Баумгартнер.



Что им не нравится, сказал он, так это сырая погода. Таким образом, уменьшение снежного покрова создает для них благоприятную среду.



Снежный покров в Альпах стремительно падает. В настоящее время он присутствует примерно на месяц меньше, чем в среднем за последние шесть столетий, говорится в недавнем исследовании , опубликованном в Nature Climate Change. Другое исследование показало, что количество дней, когда снежный покров спускается ниже 2600 футов над уровнем моря, сократилось вдвое с 1970 года.



Повышение температуры в последние годы усложнило жизнь на швейцарских склонах, о чем свидетельствуют заброшенные подъемники и бесснежные склоны в разгар лыжного сезона.



Летом 2022 года в результате таяния ледников в швейцарских Альпах были обнаружены две группы человеческих останков, а также обломки самолета, разбившегося в 1968 году

