



Gin International - 5 джинов со всего мира

Вокруг света от Италии до Японии - мы выбрали для вас пять дизайнерских бутылок джина, о которых вы должны знать, и каждая из которых поступает с разных концов света на наши полки беспошлинной торговли.



Джин переживает эпоху славного камбека по всему миру. Это началось с возрождения культуры коктейлей (кто сегодня помнит, что еще 10 лет назад яркие смешанные напитки пили только в фильмах восьмидесятых?!) - и докатилось до квартир, балконов и частных садов каждого нас.



Постепенно в зависимости от популярности джина добавлялось все больше и больше супер-премиум брендов и небольших бутиков, которые производят джин с местным колоритом или с особенностями частных винокурен. Вкратце: если раньше редко можно было найти джин не из Англии, то сегодня практически в каждой стране есть один или несколько местных производителей — от Дальнего Востока до Южной Америки и Африки.



Здесь, в Duty, у нас самый большой в Израиле выбор джина со всего мира. Мы выбрали 5 интригующих напитков из нашего бесконечного разнообразия.

Италия - Джинарта

Япония - Танджако

Франция - Generous джин

Шотландия - Boe Violet

Израиль - Milk & Honey Levantin

Прямо из земли сапога приходит к нам джин Ginarte, который производится и разливается ремесленным способом в Тоскане - на родине Gucci и искусства эпохи Возрождения.Минималистичный дизайн бутылки вдохновлен миром дизайна и искусства. Он напоминет чистый холст для рисования или квадратный блок мрамора, ожидающий, когда художник нарисует или вырежет на нем нечто прекрасное.На одной стороне бутылки изображено произведение искусства, которое меняется каждый год — например, сейчас это картина Фриды Кало, а другая, более широкая сторона сверкает белизной.Сам джин был вдохновлен тосканской природой. Он основан на перегонке ягод можжевельника с Апеннин в самом сердце Тосканы вместе с резедой, индиго и цветами лаванды. Ботаническая смесь также включает дикий сельдерей, бузину, иголки альпийской сосны и многое другое. Именно так рождается на 100 % тосканский джин премиум-класса.Япония, пожалуй, страна с самым интригующим выбором алкоголя для любителей пшеничных дистиллятов, то есть виски и джина. Это происходит благодаря отличному качеству воды, мягкой пшенице и, конечно же, огромному, известному всему миру, вниманию к деталям и качеству производству.Не менее 5 японских марок джина приезжают в наш магазин из страны восходящего солнца. Tenjaku Gin — один из них, бутиковый и уникальный, с доступной ценой менее 20 долларов.Он создан на основе комбинации растительных ингредиентов со всех японских островов - фруктов юдзу, экстракта персика из сада Яманси, зеленого чая и еще 10 ингредиентов. Ко всему этому добавьте прекрасный можжевельник из Европы.Крафтовая синяя бутылка добавляет джину еще пару очков в глазах тех, кто любит небольшие и уникальные бренды.Этот органический джин родом из мировой столицы шика - песня о любви ко всему, что любят и ждут от Франции.Бренд Generous Gin появился у нас совсем недавно. Он родился в Париже и создает джин на основе биодинамической пшеницы с французскими ботаническими ингредиентами из мира французской парфюмерии, такими как жасмин, черный перец и многих других.Удостоенный наград джин из мировой столицы дистилляции Шотландии. Boe— это джин, который сочетает в себе можжевельник и местные вкусовые компоненты с высокогорья. В дистиллят добавлены цветы, которые придают ему вкус, а также естественный цвет.Boe Violet включает экстракт цветов фиалки, популярного ингредиента в традиционной ликерной промышленности, а также в кондитерских изделиях Италии, Франции и Испании. Фиолетовый напиток упакован в красиво оформленную бутылку.И последнее: местный представитель в нашем списке. Этот джин был первым продуктом винокурни Tel Aviv Milk & Honey.Их «Gin Levantin» основан на ячмене, проходит дистилляцию в двух котлах и приправлен специями, вдохновленными близлежащим рынком Левински: можжевельник, цедра лимона и апельсина, корица, черный перец и, особенно, затар.У джина есть 2 версии: одна выдерживается в бочке, что придает напитку светло-золотистый цвет, а другая — прозрачная. В трех словах: лавка специй в бутылке.*На правах рекламы