



Ганц выступил на иерусалимском Прайде

Лидер "Маханэ Мамлахти" Бени Ганц выступил в начале парада гордости в Иерусалиме.



"Меня спросили: "Почему они маршируют?", и я хочу ответить. Нам не придется отступать, когда конверсионные процедуры будут грустной запятой на уроках истории, когда здесь каждый сможет жениться, когда простая любовь не будет сложной и когда страна с юных лет будет воспитывать детей так, чтобы они понимали разницу".



Он добавил, что "главное — не бояться любить того, кого хочешь, и гордиться тем, кто ты есть и что ты есть".



"Мы сделаем все, чтобы мы все могли гордиться собой", - пообещал в заключение Ганц.