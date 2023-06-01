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Ганц выступил на иерусалимском Прайде
01.06.2023 18:08 Евгения Маркова

Ганц выступил на иерусалимском Прайде

Лидер "Маханэ Мамлахти" Бени Ганц выступил в начале парада гордости в Иерусалиме.

"Меня спросили: "Почему они маршируют?", и я хочу ответить. Нам не придется отступать, когда конверсионные процедуры будут грустной запятой на уроках истории, когда здесь каждый сможет жениться, когда простая любовь не будет сложной и когда страна с юных лет будет воспитывать детей так, чтобы они понимали разницу".

Он добавил, что "главное — не бояться любить того, кого хочешь, и гордиться тем, кто ты есть и что ты есть".

"Мы сделаем все, чтобы мы все могли гордиться собой", - пообещал в заключение Ганц.

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