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Французский горнолыжный курорт первым в Европе ввел запрет на курение
21.12.2022 18:15 Ольга Белозерова

Французский горнолыжный курорт первым в Европе ввел запрет на курение

Французский горнолыжный курорт Ле-Же первым в Европе ввел запрет на курение.

Как сообщает The Mirror, с 17 декабря курение под запретом в зоне катания и на горнолыжных подъемниках Ле-Же в Верхней Савойе.

Отмечается, что запрет был введен, чтобы уменьшить количество мусора на горе. В 2022 году более 3000 окурков было собрано на горнолыжном курорте и в деревне.

Любители горнолыжного спорта, желающие покурить, должны обратить внимание на пять мест для курения, где это делать разрешено. В этих зонах будут доступны пепельницы, сделанные из переработанных лыж кооперативом Skitec.

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