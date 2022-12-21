



Французский горнолыжный курорт первым в Европе ввел запрет на курение

Французский горнолыжный курорт Ле-Же первым в Европе ввел запрет на курение.



Как сообщает The Mirror, с 17 декабря курение под запретом в зоне катания и на горнолыжных подъемниках Ле-Же в Верхней Савойе.



Отмечается, что запрет был введен, чтобы уменьшить количество мусора на горе. В 2022 году более 3000 окурков было собрано на горнолыжном курорте и в деревне.



Любители горнолыжного спорта, желающие покурить, должны обратить внимание на пять мест для курения, где это делать разрешено. В этих зонах будут доступны пепельницы, сделанные из переработанных лыж кооперативом Skitec.