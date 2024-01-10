



Французская певица Ла Зара призывает исключить Израиль из Евровидения

Известная своим участием в последнем Евровидении вместе с Ноа Кирель, французская участница Евровидения Ла Зара сделала заявление с призывом исключить Израиль из международного музыкального конкурса.



Политическое заявление участницы Евровидения было вызвано событиями в Газе. Ла Зара, настоящее имя которой Фатима Захара Хефди, опубликовала свое мнение в Instagram.



Она описала Евровидение как событие, объединяющее благодаря музыке и передающее послания мира и любви. Также Ла Зара отметила поддержку Украины и исключение России из конкурса, добавив: "К сожалению, мы снова являемся свидетелями резни, геноцида палестинцев, наряду с нападениями на Западном Берегу и в Ливане".



Певица выразила мнение о политическом характере Евровидения и затруднениях артистов выражать свои взгляды. Она обратилась к читателям:



"Публика, с которой я встречалась, была проникнута любовью и силой. И именно поэтому я обращаюсь к вам. Давайте исключим Израиль из этого соревнования, так же, как исключили Россию, из-за совершаемых ею злодеяний".



Это заявление вызвало обсуждения в общественности и в музыкальной индустрии, подчеркивая продолжающееся напряжение между политикой и искусством на международной арене.



Певица сравнила Израиль с Россией, забыв упомянуть одну только деталь - не Израиль напал первый на Газу. Это ХАМАС вместе с “мирными жителями газы” принес смерть и страдания на землю Израиля, а когда Израиль ответил, то оказалось, что держать удар сложно, практически невозможно.

