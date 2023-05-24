



Франция запрещает ближние авиарейсы в целях сокращения выбросов углекислого газа

Франция запретила внутренние ближнемагистральные авиарейсы там, где существует альтернативный железнодорожный маршрут, в попытке сократить выбросы углекислого газа.



Закон вступил в силу через два года после того, как законодатели проголосовали за отмену маршрутов, по которым то же самое путешествие можно было бы совершить на поезде менее чем за два с половиной часа.



Запрет практически исключает авиасообщение между Парижем и такими городами, как Нант, Лион и Бордо, в то время как стыковочные рейсы не затрагиваются.



Критики назвали принятые меры "символическими запретами".



Лоран Донсель, исполняющий обязанности главы отраслевой группы Airlines for Europe (A4E), заявил информационному агентству AFP, что "запрет этих рейсов окажет минимальное влияние" на выбросы CO2.



Он добавил, что вместо этого правительства должны поддерживать "реальные и важные решения" проблемы.



Авиакомпании по всему миру серьезно пострадали от пандемии коронавируса: веб-сайт Flightradar24 сообщает, что количество рейсов в прошлом году сократилось почти на 42% по сравнению с 2019 годом.



Французское правительство столкнулось с призывами ввести еще более строгие правила.



Конвенция граждан Франции о климате, созданная президентом Эммануэлем Макроном в 2019 году и включающая 150 представителей общественности, предложила отказаться от поездок на самолете там, где существовали поездки на поезде продолжительностью менее четырех часов.



Но этот время было сокращено до двух с половиной часов после возражений со стороны некоторых регионов, а также авиакомпании Air France-KLM.



