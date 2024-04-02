



Forbes: Благодаря успеху тура "Eras", Тейлор Свифт стала миллиардершей

Forbes обновил свой список миллиардеров за 2024 год, в который впервые вошла Тейлор Свифт, заняв четырнадцатое место с состоянием в 1,1 млрд долларов.



34-летняя поп-звезда, выделяющаяся среди новичков списка, сформировала свое состояние благодаря доходам от своего грандиозного тура "Eras", ценности музыкального каталога и портфеля недвижимости. Это дополняет впечатляющие заработки от ее первых шести альбомов, которые она перезаписала, находясь в процессе переговоров о монетизации своей музыки на платформах стриминга.



Тейлор Свифт выделяется на фоне других артистов, достигнувшая этой вехи исключительно за счет своей музыкальной и концертной деятельности.



Тур "Eras" Свифт стал первым в истории, превысивший доход в 1 млрд долларов, согласно годовому отчету Pollstar за 2023 год.



Став номером один в мире и Северной Америке, тур принес Свифт 1,04 млрд долларов от продажи 4,35 млн билетов на 60 концертов, по данным концертного журнала.



Данные Pollstar основаны на отчетах кассы, оценках вместимости мест проведения, исторических данных о продажах билетов и других исследованиях за период с 17 ноября 2022 года по 15 ноября 2023 года.



Тур начался в марте в Аризоне и принес около 200 млн долларов только от продажи мерча. Этот тур стал самым кассовым концертом всех времен.



Pollstar также предсказывает впечатляющий 2024 год для Свифт, прогнозируя, что тур "Eras" вновь превысит 1 млрд долларов в пределах квалификационного периода журнала, что потенциально увеличит доходы Свифт более чем до 2 млрд долларов на протяжении тура.



По итогам мирового тура за Свифт следуют Бейонсе, Брюс Спрингстин и The E Street Band, Coldplay и Гарри Стайлс, занявшие второе, третье, четвертое и пятое места соответственно.



2023 год стал знаменательным для концертных продаж в целом: сто лучших туров года принесли 9,17 млрд долларов, что на 46% больше, чем в предыдущем году.



В начале недели Тейлор Свифт была удостоена звания "Человек года" по версии Time Magazine, а Apple Music и Spotify объявили ее артистом года и самым прослушиваемым артистом в мире за 2023 год соответственно, подтверждая ее несомненное влияние на музыкальную индустрию.



