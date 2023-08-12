



Флаг Израиля отправился в первый коммерческий полет в космос

Флаг Израиля был взят на борт ракеты Virgin Galactic, которая осуществила первый коммерческий полет с туристами в космос.



Его взяли с собой мать и дочь из Антигуа, выигравшие билеты в лотерее.



Кейша Шахафф замужем за израильтянином. Ее 18-летняя дочь Ана Майерс также отдала дань уважения Еврейскому Государству, надев костюм с флагами Шотландии и Израиля.



Полет был коротким и длился всего несколько минут. Когда ракета достигла высоты 88 км, участники полета отстегнули ремни безопасности и некоторое время провели в невесомости.



Через несколько минут пассажиры вернулись на свои места, а самолет благополучно приземлился в аэропорту Нью-Мексико.