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Флаг Израиля отправился в первый коммерческий полет в космос
12.08.2023 17:02 Алина Груднева

Флаг Израиля отправился в первый коммерческий полет в космос

Флаг Израиля был взят на борт ракеты Virgin Galactic, которая осуществила первый коммерческий полет с туристами в космос.

Его взяли с собой мать и дочь из Антигуа, выигравшие билеты в лотерее.

Кейша Шахафф замужем за израильтянином. Ее 18-летняя дочь Ана Майерс также отдала дань уважения Еврейскому Государству, надев костюм с флагами Шотландии и Израиля.

Полет был коротким и длился всего несколько минут. Когда ракета достигла высоты 88 км, участники полета отстегнули ремни безопасности и некоторое время провели в невесомости.

Через несколько минут пассажиры вернулись на свои места, а самолет благополучно приземлился в аэропорту Нью-Мексико.

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