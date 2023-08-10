



Virgin Galactic запустила исторический туристический полет в Космос

Компания Virgin Galactic запустила первый туристический суборбитальный рейс.



В миссии "Galactic 02" участвуют шесть членов экипажа, из которых трое - туристы.



Британский олимпийский чемпион на пенсии Джон Гудвин заплатил за свой билет 250 тысяч долларов. 80-летний мужчина купил место еще в 2005 году.



Также на борту находятся мать и дочь из Антигуа Кейша Шахафф и Анастатия Майерс. Они выиграли билеты в лотерее.



Запуск исторического рейса состоялся с базы в Нью-Мексико. Ракету доставляется на борту самолета-носителя. Она будет находиться на высоте в 85 км, благодаря чему путешественники смогут испробовать на себе невесомость. Полет продлится около 90 минут.