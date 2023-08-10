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Virgin Galactic запустила исторический туристический полет в Космос
10.08.2023 19:20 Алина Груднева

Virgin Galactic запустила исторический туристический полет в Космос

Компания Virgin Galactic запустила первый туристический суборбитальный рейс.

В миссии "Galactic 02" участвуют шесть членов экипажа, из которых трое - туристы.

Британский олимпийский чемпион на пенсии Джон Гудвин заплатил за свой билет 250 тысяч долларов. 80-летний мужчина купил место еще в 2005 году.

Также на борту находятся мать и дочь из Антигуа Кейша Шахафф и Анастатия Майерс. Они выиграли билеты в лотерее.

Запуск исторического рейса состоялся с базы в Нью-Мексико. Ракету доставляется на борту самолета-носителя. Она будет находиться на высоте в 85 км, благодаря чему путешественники смогут испробовать на себе невесомость. Полет продлится около 90 минут.

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