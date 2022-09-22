Новости » Life Style
Финляндия заявила об увеличении трафика на границе с Россией
22.09.2022 11:58 Евгения Маркова

Финляндия заявила об увеличении трафика на границе с Россией

Движение транспорта, прибывающего на восточную границу Финляндии с Россией, "усилилось" ночью, сообщила финская пограничная служба рано утром в четверг, добавив, что ситуация находится под контролем.

Министр обороны Антти Кайкконен заявил в среду, что Финляндия внимательно следит за ситуацией в соседней России после приказа президента Владимира Путина о военной мобилизации.

"Число желающих пересечь границу с Финляндией из России явно увеличилось", — сообщил глава отдела международных дел финской пограничной службы Матти Питканитти.

"Это исключительное число в том смысле, что оно явно загружено", — сказал он, добавив, что ситуация находится под контролем, а пограничники на девяти контрольно-пропускных пунктах готовы.

Заявление Путина, сделанное в утреннем телеобращении в среду, вызвало опасения, что некоторым мужчинам боеспособного возраста не разрешат покинуть страну, и привело к быстрой распродаже билетов на рейсы в один конец из России.

По словам Питканитти, количество людей, пересекающих границу в среду, увеличилось по сравнению с выходными. В среду в Финляндию через восточную границу прибыли 4824 россиянина по сравнению с 3133 неделей ранее.

На севере Норвегии не было никаких изменений в количестве россиян, въезжающих в скандинавскую страну, сообщил журналистам сотрудник полиции.
«Никаких изменений», — сообщила агентству Reuters Сульве Солхейм, руководитель отдела оперативного иммиграционного контроля полиции Финнмарка.


Пользователи соцсетей пишут, что на границе с Финляндией пробка желающих покинуть Россию растянулась уже на 50 километров.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы