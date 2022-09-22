Финляндия заявила об увеличении трафика на границе с Россией
Движение транспорта, прибывающего на восточную границу Финляндии с Россией, "усилилось" ночью, сообщила финская пограничная служба рано утром в четверг, добавив, что ситуация находится под контролем.
Министр обороны Антти Кайкконен заявил в среду, что Финляндия внимательно следит за ситуацией в соседней России после приказа президента Владимира Путина о военной мобилизации.
"Число желающих пересечь границу с Финляндией из России явно увеличилось", — сообщил глава отдела международных дел финской пограничной службы Матти Питканитти.
"Это исключительное число в том смысле, что оно явно загружено", — сказал он, добавив, что ситуация находится под контролем, а пограничники на девяти контрольно-пропускных пунктах готовы.
Заявление Путина, сделанное в утреннем телеобращении в среду, вызвало опасения, что некоторым мужчинам боеспособного возраста не разрешат покинуть страну, и привело к быстрой распродаже билетов на рейсы в один конец из России.
По словам Питканитти, количество людей, пересекающих границу в среду, увеличилось по сравнению с выходными. В среду в Финляндию через восточную границу прибыли 4824 россиянина по сравнению с 3133 неделей ранее.
На севере Норвегии не было никаких изменений в количестве россиян, въезжающих в скандинавскую страну, сообщил журналистам сотрудник полиции.
«Никаких изменений», — сообщила агентству Reuters Сульве Солхейм, руководитель отдела оперативного иммиграционного контроля полиции Финнмарка.
Пользователи соцсетей пишут, что на границе с Финляндией пробка желающих покинуть Россию растянулась уже на 50 километров.