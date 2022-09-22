



Финляндия заявила об увеличении трафика на границе с Россией

Движение транспорта, прибывающего на восточную границу Финляндии с Россией, "усилилось" ночью, сообщила финская пограничная служба рано утром в четверг, добавив, что ситуация находится под контролем.



Министр обороны Антти Кайкконен заявил в среду, что Финляндия внимательно следит за ситуацией в соседней России после приказа президента Владимира Путина о военной мобилизации.



"Число желающих пересечь границу с Финляндией из России явно увеличилось", — сообщил глава отдела международных дел финской пограничной службы Матти Питканитти.



"Это исключительное число в том смысле, что оно явно загружено", — сказал он, добавив, что ситуация находится под контролем, а пограничники на девяти контрольно-пропускных пунктах готовы.



Заявление Путина, сделанное в утреннем телеобращении в среду, вызвало опасения, что некоторым мужчинам боеспособного возраста не разрешат покинуть страну, и привело к быстрой распродаже билетов на рейсы в один конец из России.



По словам Питканитти, количество людей, пересекающих границу в среду, увеличилось по сравнению с выходными. В среду в Финляндию через восточную границу прибыли 4824 россиянина по сравнению с 3133 неделей ранее.



На севере Норвегии не было никаких изменений в количестве россиян, въезжающих в скандинавскую страну, сообщил журналистам сотрудник полиции.

«Никаких изменений», — сообщила агентству Reuters Сульве Солхейм, руководитель отдела оперативного иммиграционного контроля полиции Финнмарка.

Очередь на границе с Финляндией.

Россияне массово рвутся в страну агрессивного блока НАТО. pic.twitter.com/Cdmxp36LH2 — Pan Doktor (@pan_dok) September 21, 2022

Пользователи соцсетей пишут, что на границе с Финляндией пробка желающих покинуть Россию растянулась уже на 50 километров.