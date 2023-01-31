



Фильма не будет: Universal отказалась от съемки документального кино о Мадонне

Биографический фильм о Мадонне закрыли после того, как руководители студии Universal Pictures были озадачены ее "цирковыми проделками" в социальных сетях. Об этом сообщил инсайдер из Голливуда, сообщает издание The Sun.



В честь 40-летия своей карьеры 64-летняя Мадонна подготовила для поклонников грандиозное появление на итальянской обложке издания Vanity Fair в провокационном образе Девы Марии. По случаю юбилея звезда устраивает большой тур с легендарными хитами, который официально начнется 15 июля 2023 года в Ванкувере в Канаде.



Поклонники также должны были увидеть документальную ленту о жизни звезды, но ее не будет. Провокационная фотосессия для глянца стала последней каплей в осложнившихся из-за этого отношений с кинокомпанией Universal Pictures. Кроме этого, по словам инсайдера, поп-дива стремилась получить "полный контроль" над съемками, что стало серьезным препятствием для реализации проекта.



“Мадонна сделала только хуже, ведя себя странно в соцсетях. Она подписала контракт на съемку фильма и это должна была прекратить цирковые выходки, перестать гоняться за эпатажем и привести фильм в порядок”, – говорит инсайдер.



"Ее забавные сообщения в инстаграме являются наживкой для ее преданных фанатов, но они не сыграли на руку для сотрудничества с Universal. Боссы студии следили за тем, что Мадонна публиковала в течение этих месяцев, когда она должна была писать, и были удивлены", – продолжил он.