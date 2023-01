Дева Мария, Иисус и Фрида Кало: скандальная фотосессия Мадонны

В честь 40-летия своей карьеры Мадонна подготовила для поклонников грандиозное появление на итальянской обложке издания Vanity Fair. По случаю этой юбилейной даты звезда устраивает большой тур с ее легендарными хитами. Тур официально стартует 15 июля в Ванкувере, Канада. Также поклонники увидят документальный фильм о ее жизни суперзвезды.



Для итальянского издания Мадонна не побоялась сняться в провокационной фотосессии. Певица повторила на фотосессии картину Леонардо да Винчи, снялась в образе Фриды Кало, в образе Иисуса и предстала на обложке в образе Богоматери. Фотосессию поп-дивы, обыгрывающую религиозные мотивы, снял дуэт итальянских фотографов – Луиджи Мурену и Янго Хензи.



На обложке издания Мадонна позирует в образе Девы Марии, плачущей и держащей в руках сердце, проткнутое мечами. Певица также воспроизвела картину "Тайная вечеря", где предстала в образе Иисуса Христа в окружении двенадцати девушек. Певица также примерила образ художницы Фриды Кало, надев обжатый корсет, обруч с цветами и длинную цепочку с крестом.



“На Тайной вечере изображены Иисус и его ученики, все мужчины, поэтому я подумала, что было бы интересно все перевернуть и наполнить Иисуса женской энергией в окружении учениц. Мне понравилась идея поиграть с этим противоречием, которое на самом деле таковым не является", – рассказала Мадонна.

madonna by luigi & iango for vanity fair, so far easily the best editorial of the year and one of the best in recent months pic.twitter.com/ZYHCGm08ze