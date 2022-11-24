



Фестиваль BEON1X превратился в масштабный рейв и эко-революцию на Кипре

Первый двухнедельный музыкальный фестиваль BEON1X Open Mind Music Festival подошел к концу, собрав более 16000 человек на танцполе. Кроме того, фестиваль проложил путь к более амбициозному будущему проекту BEON1X Art Cluster.



После двухнедельного дебюта на Кипре завершился музыкальный фестиваль BEON1X, который посетило рекордное количество человек. На площадке побывало 16000 поклонников. Главную сцену украшали 10 световизуальных панно и гигантские руки инсталляции «La creazione di Adamo».



Карл Кокс, Борис Брейча, Джейми Джонс, Пол Калкбреннер, Саша и Джон Дигвид, Свен Вет, Дебора Де Лука, Челина Манухуту, Фатима Хаджи, Гай Джей и другие радовали публику своими сетами, в то время как фейерверк освещал небо над Кипром.







Всего в фестивале приняли участие 40 лучших ди-джеев электронной музыки. Сам музыкальный фестиваль принес экономике острова около 3 млн евро.



"Фантастический дебют BEON1X Music Fest состоялся благодаря шоу аниматроники и фейерверков, уличному искусства и живых выступлений легендарных ди-джеев. Фестиваль начал формировать свою фан-базу с первого дня. Мы были рады услышать только положительные отзывы от поклонников музыки и шоумейкеров. Они высоко оценили наш выбор участников, а также высокий уровень менеджмента на площадке. Мы стали свидетелями становления BEON1X как одного из лучших фестивалей электронной музыки в Европе и на соседних континентах", – отметила команда BEON1X.



В рамках фестиваля организаторы также анонсировали новаторский проект BEON1X Art Cluster, задуманный как уникальный международный социокультурный проект от представителей международного художественного, делового и ИТ-сообщества.



Команда BEON1X обещает превратить этот проект в самый крупный и влиятельный арт-кластер в ЕС. Реализация проекта BEON1X будет осуществляться поэтапно в течение пяти лет с 2022 по 2027 год, и за это время арт-кластер станет одним из крупнейших в мире социокультурных хабов.





«Первым шагом стал запуск BEON1X Open Mind Music Fest, который, как нам кажется, стартовал более чем успешно. Следующим шагом станет подготовка базы и инфраструктуры будущего кластера. Тем временем мы начнем реконструкцию старой винодельни в Лимассоле – она будет превращена в художественную галерею и общественное пространство. А к концу этого года мы начнем инженерно-технические работы с целью реализации будущего экологического проекта по восстановлению береговой линии острова – озеленение, укрепление береговой линии, прекращение эрозии почвы», – говорит Тата Эндрюс, руководитель проекта арт-кластер BEON1X.



Ожидается, что арт-кластер BEON1X будет включать в себя следующие объекты и мероприятия:



Музыкальный фестиваль Open Mind;

Арт-резиденция;

Пространство для мероприятий;

Лаборатории;

Многочисленные эко-проекты и зеленые парки в разных уголках Кипра;

Трансформация городских пространств;

Коворкинги и зимние резиденции, многочисленные девелоперские проекты и многие другие инициативы.

Кластер разработан известными международными архитекторами Bjarke Ingels Group.



Среди прочего, есть ряд инициатив - восстановление лесов на территориях, опустошенных лесными пожарами, и создание новой экологически чистой культуры на Кипре.





Кроме того, организаторы сообщили, что во время фестиваля они утилизировали 1325 мешков обычных отходов и 647 мешков вторичного мусора, не принеся ни малейшего вреда прекрасной природе острова.



В следующем году музыкальный фестиваль BEON1X Open Mind Music Festival пройдет с 24 по 27 августа, а билеты уже доступны по предварительной записи!