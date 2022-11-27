



Феномен Черной пятницы: почему её все ждут и что купить по скидке в этом году?

Черная пятница — всемирно известная распродажа. В последние годы совокупное количество покупателей по всему миру превышало 200 миллионов человек, при этом средний чек составляет $350-400. Магазины устанавливают скидки, которые уверенно можно назвать аномальными, размер некоторых достигает 90%! Неудивительно, что акцию так любят и ждут, но много ли о ней знают?



Как появилась распродажа?



С больших скидок в Черную пятницу начинается традиционный период рождественских распродаж. В 1966 году ценопад получил общепринятое название и вышел за пределы США.



Первую распродажу провели в штате Пенсильвания. Родоначальником акции был молодой парень — Фрэнк Вулворт, который без согласия владельца магазина решил распродавать все сезонные товары по 5 центов. Такой ход принес коммерческий успех лавке, в которой он работал, послужил поводом организовать одну из крупнейших торговых сетей — Woolworth, и, конечно же, укоренил традицию проведения Black Friday.



Почему пятница и с каких пор черная?



«Черным» этот день окрестили патрульные США, ведь скидки провоцируют огромный ажиотаж — количество и продолжительность пробок увеличиваются, в магазинах иногда назревают драки.



Со временем американцы перешли на более позитивную трактовку. Сегодня название акции Черная пятница связывают с идиомой «in the black». Она переводится как «положительный баланс» (в бухгалтерских книгах прибыль всегда указывается черными чернилами).

Что чаще всего покупают в Черную пятницу?



Ответ очевиден: самые дорогие товары, которые ранее купить было жалко. Это может быть нишевая парфюмерия, брендовая одежда и обувь, драгоценные аксессуары. Еще одна ходовая категория — бытовая техника. Устройства вроде холодильников, стиральных машин и т.д. — незаменимы и должны быть в каждом доме. Однако цены не всегда позволяют купить технику с инновационными функциями, о которой так мечтается. В Черную пятницу цены значительно снижаются, а вместе с тем у покупателей появляется отличный шанс сделать выгодное приобретение.



Подробнее о своих виш-листах на эту Черную пятницу нам расскажут герои сегодняшнего материала: маркетинг-специалист Шай, проджект-менеджер Влада и финансовый аналитик Джулиан.



Почему бизнесу важно делать скидки к Черной пятнице?



“Проведение распродажи поможет продвинуть услуги и товары. При продуманной подготовке вы привлечете новых клиентов, сделаете свой бренд более узнаваемым. Также период глобальных распродаж позволяет быстро избавиться от залежавшегося товара без убытков и увеличить оборот продаж. Это отличный способ повысить лояльность клиентов и конкретная мотивация совершить покупки”, – считает владелец тату-студии Oops.Tattoo в Хайфе Алекс Лейбович.



«Составляю список покупок к Черной пятнице за месяц до» – Шай, маркетинг-специалист



Я обожаю Черную пятницу. Для меня этот день спокойно стоит в списке важных возле Дня рождения и Рош ха-Шана. Задолго до него, еще в октябре, я начинаю готовить список своих желанных покупок.



Зачастую в него входят: косметика и парфюмерия, обувь и одежда. Больше всего я охочусь за платьями – люблю комбинировать их в разных образах и каждый раз смотреть на себя по-новому.



В 2022 году в свой список я добавила еще один важный пункт – тату. Я давно хотела запечатлеть на своем теле песочные часы – символ ценности нашего времени на этой земле. Однако все время находила отговорки и отмазки в духе «сейчас не время», «это же на всю жизнь» или «а что скажут люди». Спустя несколько лет подобных игр разума я поняла: хочу и сделаю.



При выборе татуировки не последнюю очередь играет и студия. После активного поиска и сравнения студий в Хайфе по соотношению «цена-качество» я решила остановиться на студии Oops.Tattoo. На Черную пятницу, к слову, ребята предлагают скидку -30% на все услуги. Возможно, решусь не только на первую татуировку, но и на пирсинг. Почему нет?



«Я – шопоголик, и мне не стыдно» – Влада, проджект-менеджер



Я люблю шоппинг. Для меня это эффективная терапия, которая спасает при любых ситуациях: плохое настроение, ссора или проблемы на работе. Поэтому мой дом от части тоже можно назвать небольшой барахолкой на втором этаже. И мне совсем не стыдно.



Черную пятницу я жду всегда с особым волнением. Списки не пишу, но в голове продумываю, в каком отделе, что буду покупать. В этом году решила обратить более пристальное внимание на аксессуары и литературу. Первые – люблю всей душой. А вот с книгами у меня всегда не складывалось.



Хочу расширить свой кругозор и вместе с тем немного отвлечься от работы. Подруга-книголюб посоветовала мне, человеку, который только познает мир литературы, обратить внимание на: «Сияние» Стивена Кинга, «Джен Эйр» Шарлотты Бронте, «Десять негритят» Агаты Кристи и «Книгу Балтиморов» Жоэля Диккера.



«В эту Черную пятницу осуществится моя мечта» – Джулиан, финансовый аналитик



Обычно все Черные пятницы проходили для меня одинаково никак. Во-первых, я не интересовался скидками, потому что покупал вещи не по акциям, а по нужде. Во-вторых, из-за концепции строгого минимализма как в жилье, так и внутри себя.



В 2022 году Черная пятница станет особенной – я наконец-то куплю новый ноутбук. Признаюсь честно, покупку всей дорогостоящей техники обычно обдумываю от 3 до 6 месяцев. Но с этой моделью случилась любовь с первого взгляда. Консультанты по секрету шепнули, что на ноутбук будет скидка -20% во время Черной пятницы, так что я уже на низком старте.



В целом, не вижу ничего плохого в скидках и акциях. Как по мне, это отличная возможность приобрести то, что ты давно хотел, по сниженной цене и получить больше приятных эмоций. Так работает психология человека. Ещё несколько таких пятниц – и я стану главным адептом Черной пятницы.



Где искать скидки к Черной пятнице?



Столь низких цен, которые появляются в этот день, практически не бывает на протяжении всего остального года. Рекомендуем обратить внимание на такие скидки:



Тату-студия Oops.Tattoo в Хайфе – студия с профессионалами своего дела к Черной пятнице делает скидку -30% на все татуировки. Долгожданный эскиз можно сделать по приятной цене, в атмосферной студии у мастера со стажем.



Сеть обувных магазинов Scoop – к Черной пятнице с 24 по 30 ноября обнадежила 50-процентными скидками на различную продукцию из коллекции “Зима 2022”.



Сеть элиткой косметики и парфюмерии APRIL – с 22 ноября цены на ряд товаров просто не дадут пройти мимо. Скидки намечаются на широкий ассортимент товаров по уходу за волосами и кожей, косметику и парфюмерию.



Интернет-магазин алкогольных напитков Paneco – под распродажу попадут практически все виды спиртного: ромы и коньяки, виски и текила, водка и джин, пиво и вино.



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