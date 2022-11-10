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F-35i "Адир" ЦАХАЛа сопроводили американские бомбардировщики B-52 | Фото: ЦАХАЛ
10.11.2022 18:38 Алина Груднева

F-35i "Адир" ЦАХАЛа сопроводили американские бомбардировщики B-52

Самолет F-35i "Адир" сопровождали американские бомбардировщики B-52 в небе над Израилем.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
"Сегодня два самолета F-35i "Адир" сопровождали два американских бомбардировщика B-52 в небе над Израилем. Полет состоялся в рамках расширяющегося сотрудничества с вооруженными силами США, которое является важным компонентом национальной безопасности Государства Израиль, поддерживает региональную стабильность и предотвращает угрозы в регионе", - сказано в сообщении.
 
По данным ЦАХАЛа, это первый полет такого рода в сопровождении пары самолетов F-35i "Адир".
 
Он является частью серии совместных учений, проводимых для улучшения оперативных возможностей Армии обороны Израиля и повышения ее готовности ко всем сценариям.
 
 

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