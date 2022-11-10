F-35i "Адир" ЦАХАЛа сопроводили американские бомбардировщики B-52
Самолет F-35i "Адир" сопровождали американские бомбардировщики B-52 в небе над Израилем.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"Сегодня два самолета F-35i "Адир" сопровождали два американских бомбардировщика B-52 в небе над Израилем. Полет состоялся в рамках расширяющегося сотрудничества с вооруженными силами США, которое является важным компонентом национальной безопасности Государства Израиль, поддерживает региональную стабильность и предотвращает угрозы в регионе", - сказано в сообщении.
По данным ЦАХАЛа, это первый полет такого рода в сопровождении пары самолетов F-35i "Адир".
Он является частью серии совместных учений, проводимых для улучшения оперативных возможностей Армии обороны Израиля и повышения ее готовности ко всем сценариям.
הטיסה התקיימה כחלק משיתוף הפעולה ההולך וגובר עם צבא ארה"ב. שיתוף הפעולה מהווה רכיב משמעותי בבטחון הלאומי של מדינת ישראל, שומר על היציבות במזרח התיכון ומסכל איומים אזוריים>> pic.twitter.com/kR7wXMM6z5— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 10, 2022