



F-35i "Адир" ЦАХАЛа сопроводили американские бомбардировщики B-52

Самолет F-35i "Адир" сопровождали американские бомбардировщики B-52 в небе над Израилем.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"Сегодня два самолета F-35i "Адир" сопровождали два американских бомбардировщика B-52 в небе над Израилем. Полет состоялся в рамках расширяющегося сотрудничества с вооруженными силами США, которое является важным компонентом национальной безопасности Государства Израиль, поддерживает региональную стабильность и предотвращает угрозы в регионе", - сказано в сообщении.

По данным ЦАХАЛа, это первый полет такого рода в сопровождении пары самолетов F-35i "Адир".

Он является частью серии совместных учений, проводимых для улучшения оперативных возможностей Армии обороны Израиля и повышения ее готовности ко всем сценариям.