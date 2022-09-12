Новости » Life Style
Ежегодная конференция "The Jerusalem Post" вернулась в Нью-Йорк
12.09.2022 21:52 Евгения Маркова

Ежегодная конференция "The Jerusalem Post" вернулась в Нью-Йорк

Юбилейная конференция "The Jerusalem Post", отмечающая свое 90-летие в этом году, проходит в Нью-Йорке в Готэм-холле, построенном в 1922–1924 годах как здание Гринвичского сберегательного банка.

Среди спикеров конференции:

БЕННИ ГАНЦ
Министр обороны

ДОКТОР ЙОАЗ ГЕНДЕЛЬ
Министр связи

ШЕЙХ АБДУЛЛА БИН РАШИД БИН АБДУЛЛА АЛЬ-ХАЛИФА
Посол Бахрейна в США

ОМАР ХИЛАЛЕ
Постоянный представитель Марокко в ООН

ГИЛАД ЭРДАН
посол Израиля в ООН

ТОМ НАЙДС
посол США в Израиле

СИЛЬВАН АДАМС
Бизнесмен и филантроп, укрепляющий имидж Израиля в мире

МОШЕ ЛЕВ
Мэр Иерусалима

АСАФ ЗАМИР
Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке

ЛИ ЗЕЛЬДИН
Конгрессмен и кандидат в губернаторы штата Нью-Йорк

ЭХУД ОЛЬМЕРТ
Бывший премьер-министр Израиля

АВИ АБРАХАМ БЕНЛОЛО
Председатель-основатель и генеральный директор Глобальной мирной инициативы Авраама
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы