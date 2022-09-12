



Ежегодная конференция "The Jerusalem Post" вернулась в Нью-Йорк

Юбилейная конференция "The Jerusalem Post", отмечающая свое 90-летие в этом году, проходит в Нью-Йорке в Готэм-холле, построенном в 1922–1924 годах как здание Гринвичского сберегательного банка.



Среди спикеров конференции:



БЕННИ ГАНЦ

Министр обороны



ДОКТОР ЙОАЗ ГЕНДЕЛЬ

Министр связи



ШЕЙХ АБДУЛЛА БИН РАШИД БИН АБДУЛЛА АЛЬ-ХАЛИФА

Посол Бахрейна в США



ОМАР ХИЛАЛЕ

Постоянный представитель Марокко в ООН



ГИЛАД ЭРДАН

посол Израиля в ООН



ТОМ НАЙДС

посол США в Израиле



СИЛЬВАН АДАМС

Бизнесмен и филантроп, укрепляющий имидж Израиля в мире



МОШЕ ЛЕВ

Мэр Иерусалима



АСАФ ЗАМИР

Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке



ЛИ ЗЕЛЬДИН

Конгрессмен и кандидат в губернаторы штата Нью-Йорк



ЭХУД ОЛЬМЕРТ

Бывший премьер-министр Израиля



АВИ АБРАХАМ БЕНЛОЛО

Председатель-основатель и генеральный директор Глобальной мирной инициативы Авраама

