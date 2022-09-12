Ежегодная конференция "The Jerusalem Post" вернулась в Нью-Йорк
Юбилейная конференция "The Jerusalem Post", отмечающая свое 90-летие в этом году, проходит в Нью-Йорке в Готэм-холле, построенном в 1922–1924 годах как здание Гринвичского сберегательного банка.
Среди спикеров конференции:
БЕННИ ГАНЦ
Министр обороны
ДОКТОР ЙОАЗ ГЕНДЕЛЬ
Министр связи
ШЕЙХ АБДУЛЛА БИН РАШИД БИН АБДУЛЛА АЛЬ-ХАЛИФА
Посол Бахрейна в США
ОМАР ХИЛАЛЕ
Постоянный представитель Марокко в ООН
ГИЛАД ЭРДАН
посол Израиля в ООН
ТОМ НАЙДС
посол США в Израиле
СИЛЬВАН АДАМС
Бизнесмен и филантроп, укрепляющий имидж Израиля в мире
МОШЕ ЛЕВ
Мэр Иерусалима
АСАФ ЗАМИР
Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке
ЛИ ЗЕЛЬДИН
Конгрессмен и кандидат в губернаторы штата Нью-Йорк
ЭХУД ОЛЬМЕРТ
Бывший премьер-министр Израиля
АВИ АБРАХАМ БЕНЛОЛО
Председатель-основатель и генеральный директор Глобальной мирной инициативы Авраама