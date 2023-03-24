



Евровидение-2023: объявлен порядок выступлений

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение-2023 определились с порядком выступлений в первом и втором полуфиналах.



Они пройдут 9 и 11 мая.



В двух полуфиналах выступят представители 15 и 16 стран-участниц. Украина выступит в гранд-финале, поскольку является победительницей конкурса в прошлом году, вместе с Францией, Германией, Италией, Испанией и Великобританией, которые являются странами-основательницами.



В первом полуфинале выступят представители 15-ти стран, в том числе, Израиль. Кроме того, будут показаны выступления Франции, Германии и Италии.



Во втором полуфинале, который состоится 11 мая, выступят 16 исполнителей. Кроме того, будут показаны фрагменты выступлений Испании, Украины и Великобритании. Россия, как и в прошлом году, участвовать в конкурсе не будет.