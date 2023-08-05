



Еврейским подросткам угрожали ножом в автобусе в Мельбурне

Еврейские ученики из колледжа Лейблер-Явне подверглись попытке нападения в австралийском автобусе. Как сообщает jpost, мужчина оскорбил их антисемитскими непристойностями и угрожал ножом.



Ученики 9-го класса в возрасте 14-15 лет рассказали, как к ним и 10 их друзьям приставал мужчина.



“Я и около 10 других студентов колледжа Лейблер-Явне, некоторые из которых были учениками начальной школы, садились в автобус 604 на углу Кларенс-стрит и Брентани возле нашей школы около 4:20 в этот четверг. Но когда мы сели, единственный другой пассажир сидел в самом конце автобуса и что-то бормотал себе под нос. Мы заметили, что он упоминал евреев, деньги и наркотики, а мы игнорировали его. Однако он говорил все громче и громче, вплоть до крика, я и мои друзья слышали, как он называл себя нацистом”, - сказал один из учеников колледжа.



По словам учеников, мужчина из своей сумки вытащил массивный зазубренный нож “примерно 6 дюймов в длину”.



Они сразу же предупредили водителя автобуса о ситуации, но на этом их мучения не закончились.



“Один из мальчиков в автобусе сказал всем бежать и выходить, а мы кричали водителю автобуса: “Открой дверь, у него нож”. Водитель высадил нас перед автобусной остановкой, но мужчина вышел из автобуса за нами. Мы бежали, поэтому опередили его, но он достал из сумки футбольный мяч и бросил его в нас. Затем он пошел по боковой улице в сторону от нас”, - рассказали подростки.



Доктор Двир Абрамович, председатель Антидиффамационной комиссии АДК, прокомментировал инцидент: “Это не единичный случай, а часть тревожной картины, и это еще одно неопровержимое напоминание о том, что антисемитизм в нашем городе жив и здоров. Каждый еврейский студент имеет право чувствовать себя в безопасности в общественном транспорте, не подвергаясь таким пугающим преследованиям. Этот ужасающий эпизод является еще одним свидетельством того, что фанатики менее сдержанны в публичном выражении своих непристойных чувств и что мы все должны удвоить наши усилия, чтобы искоренить это опасное явление”.



В период с 1 октября 2020 г. по 30 сентября 2021 г. по всей Австралии было зарегистрировано 447 антисемитских инцидентов.



