



Эпичная битва: гноемет против водомета в Брюсселе

Возле зданий Еврокомиссии в Брюсселе произошла эпичная битва.



Столкнулись гноемет протестующих фермеров и полицейский водомет.



Момент, когда обе стороны начали поливать друг друга содержимым машин, был заснят на видео.



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Фермеры потребовали прекращения соглашения о свободной торговли из стран вне Евросоюза.



Imagine if this happened in Russia or China?

But no, this is Brussels, the 'European Garden'



⚡️😂⚡️Water cannons vs. liquid cannons in Brussels. Today, a tense situation has arisen near the European Commission, where hundreds of tractors are demonstrating⚡️😂⚡️ pic.twitter.com/wpFmdA9vi8 — SIMPLICIUS Ѱ (@simpatico771) March 26, 2024

Между тем, глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге предположил, что протесты аграриев связаны не только с импортом украинской агропродукции. Он не исключил вмешательства со стороны РФ."У нас есть четкая европейская позиция по торговой политике и отношениям с третьими странами, и действия были незаконными, и бывшее польское правительство также получило четкий сигнал от Европейского союза, и теперь мы имеем ситуацию, когда есть протест со стороны сельскохозяйственного сектора, со стороны некоторых фермеров, пытающихся заблокировать границу", - сказал депутат Европарламента.