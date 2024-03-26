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Эпичная битва: гноемет против водомета в Брюсселе
26.03.2024 20:19 Алина Груднева

Эпичная битва: гноемет против водомета в Брюсселе

Возле зданий Еврокомиссии в Брюсселе произошла эпичная битва.

Столкнулись гноемет протестующих фермеров и полицейский водомет.

Момент, когда обе стороны начали поливать друг друга содержимым машин, был заснят на видео.

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Фермеры потребовали прекращения соглашения о свободной торговли из стран вне Евросоюза.
 


Между тем, глава комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге предположил, что протесты аграриев связаны не только с импортом украинской агропродукции. Он не исключил вмешательства со стороны РФ.

"У нас есть четкая европейская позиция по торговой политике и отношениям с третьими странами, и действия были незаконными, и бывшее польское правительство также получило четкий сигнал от Европейского союза, и теперь мы имеем ситуацию, когда есть протест со стороны сельскохозяйственного сектора, со стороны некоторых фермеров, пытающихся заблокировать границу", - сказал депутат Европарламента.

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