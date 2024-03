Эпичная битва: гноемет против водомета в Брюсселе

Возле зданий Еврокомиссии в Брюсселе произошла эпичная битва.



Столкнулись гноемет протестующих фермеров и полицейский водомет.



Момент, когда обе стороны начали поливать друг друга содержимым машин, был заснят на видео.



Фермеры потребовали прекращения соглашения о свободной торговли из стран вне Евросоюза.



Imagine if this happened in Russia or China?

But no, this is Brussels, the 'European Garden'



⚡️😂⚡️Water cannons vs. liquid cannons in Brussels. Today, a tense situation has arisen near the European Commission, where hundreds of tractors are demonstrating⚡️😂⚡️ pic.twitter.com/wpFmdA9vi8