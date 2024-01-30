



Экстренное предупреждение против вызова TikTok: не ешьте жареные зубочистки



Южная Корея славится многими прекрасными вещами, включая богатую культуру и историю, потрясающие пейзажи и вкуснейшую кухню. Однако недавняя пищевая тенденция, получившая известность в социальных сетях, заставила органы здравоохранения страны выступить с экстренным предупреждением.



Министерство безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств обратилось к X, ранее известному как Twitter, с вопросом о растущей популярности жаренных во фритюре зубочисток. Оно написало: "Их безопасность в качестве пищи не подтверждена. Пожалуйста, не ешьте их".



Экологически чистые корейские зубочистки при обжаривании во фритюре раздуваются, и многие называют их "картошкой-фри бедняка". В сети появилось множество видеороликов, демонстрирующих, как люди едят обжаренные во фритюре крахмальные зубочистки, окрашенные пищевыми красителями и приправленные порошкообразным сыром.



Зубочистки, изготовленные из бататы или кукурузного крахмала, являются экологически чистыми и биоразлагаемыми. Они значительно отличаются от деревянных зубочисток, которые чаще всего используются в Великобритании и США.



Но после того как люди пожаловались, правительство не стало вводить никаких ограничений на шоу. Один из пользователей TikTok, который ел жареные зубочистки, сказал в видео: "Очень хрустящие".

