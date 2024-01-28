



Эксперт по сну: мы все используем подушки не по назначению



В среднем человек проводит в постели 26 лет, и, хотя вам кажется, что об этом не нужно особо задумываться, эксперт по сну предупреждает, что мы спим неправильно.



Как бы вы ни лежали - на спине, на боку или спереди, - у каждого свой особый способ устроиться в постели, но эксперты по сну из Happy Beds утверждают, что мы неправильно используем свои подушки.



Если вы используете подушку только для того, чтобы положить на нее голову, это неправильно, и эксперты призывают людей стараться использовать дополнительную подушку между ног - это может обеспечить наилучшее положение для сна и принести целый ряд преимуществ для здоровья.



Сон с подушкой между ног может уменьшить боль в спине, предотвратить мышечные спазмы, улучшить кровообращение и многое другое. Когда вы спите, мышцы спины расслабляются и со временем восстанавливаются, поэтому невероятно важно думать о своей осанке во время сна.



Поскольку 23 % населения Земли страдают от хронических болей в спине, которые могут мешать спать, изменение одной этой вещи может существенно помочь. Рекс Исап, эксперт по сну и генеральный директор Happy Beds, объясняет, что "как только мы забираемся в кровать, мы принимаем предпочитаемую позу для сна, не задумываясь об этом; мы не понимаем, что то, что мы считаем удобным, на самом деле приносит нам больше вреда, чем пользы".



Он добавил: "Неправильное положение во время сна - это большая проблема, которая влияет на наш организм, создавая нагрузку на позвоночник. Мы каждый день используем подушки, чтобы положить голову на них во время сна, но нам следует использовать их чаще, поскольку они имеют ряд других преимуществ для нашего сна.



"Положив подушку между ног или коленей, можно улучшить осанку и обеспечить более спокойный сон, поддерживая мышцы и выравнивая тело". Она также облегчает давление на поясницу и бедра и снимает мышечное напряжение, что может помочь тем, кто часто страдает от боли при попытке заснуть.

