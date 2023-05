Джонни Депп расплакался после 7-минутной овации на Каннском кинофестивале

Голливудская звезда Джонни Депп впервые за 12 лет появился на красной дорожке Каннского кинофестиваля, где представлял фильм со своим участием "Жанна Дюбарри".



Как сообщает Variety, его появление вызвало настоящий ажиотаж. Поклонники аплодировали, не останавливаясь, на протяжении семи минут. Были и те, кто выкрикивал его имя и высоко поднимал плакаты, сделанные в честь любимого актера.



Депп после увиденного не смог сдержать эмоций. Прямо на сцене он вытер слезы и обнял режиссера ленты.



Фильм "Жанна Дюбарри" открыл Каннский кинофестиваль. Он повествует о молодой женщине из рабочего класса, жаждущей культуры и удовольствий. Чтобы подняться по социальной лестнице, она использует свой интеллект и очарование. Судьба посылает ей короля Людовика XV, роль которого исполнил Джонни Депп, и она становится его фавориткой.



