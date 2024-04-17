



Джонни Депп намерен купить древний замок в Италии

Звезда Голливуда Джонни Депп собирается приобрести средневековый замок в итальянском Монтальто Дора.



По данным TMZ, эту локацию в Турине актер посетил во время съемок фильма о Модильяни.



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Средневековый замок выставлен на продажу за 4 миллиона долларов. Местные жители от идеи такого соседства далеко не в восторге. По мнению мэра города Ренцо Галлетто, от присутствия Деппа в их городке будет больше вреда, чем пользы с экономической точки зрения.



В поместье, которое расположено на вершине холма, есть 11 спальных комнат, 13 ванных комнат и даже часовня 15-го века.



