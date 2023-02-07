



Дженнифер Лопес показала, как провела время с Беном Аффлеком на "Грэмми"

Певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес опубликовала видеоролик в Instagram, в котором показаны кадры с подготовки и пребывания на 65-й ежегодной церемонии "Грэмми", которую она посетила вместе с мужем Беном Аффлеком.



«Всегда лучшее время с моей любовью, моим мужем», — подписала она видео.



Напомним, что Дженнифер Лопес вручала награду за лучший вокальный поп-альбом Гарри Стайлсу на мероприятии в Лос-Анджелесе в понедельник вечером.

«Всегда лучшее время с моей любовью, моим мужем», — подписала она видео.

