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Дженнифер Лопес показала, как провела время с Беном Аффлеком на "Грэмми"
07.02.2023 18:44 Аркадий Бочаровский

Дженнифер Лопес показала, как провела время с Беном Аффлеком на "Грэмми"

Певица и голливудская актриса Дженнифер Лопес опубликовала видеоролик в Instagram, в котором показаны кадры с подготовки и пребывания на 65-й ежегодной церемонии "Грэмми", которую она посетила вместе с мужем Беном Аффлеком.

«Всегда лучшее время с моей любовью, моим мужем», — подписала она видео.

Напомним, что Дженнифер Лопес вручала награду за лучший вокальный поп-альбом Гарри Стайлсу на мероприятии в Лос-Анджелесе в понедельник вечером.
«Всегда лучшее время с моей любовью, моим мужем», — подписала она видео.
 

 

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