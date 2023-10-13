



Дуров объяснил, почему не закрывает Telegram-канал ХАМАСа

Владелец Telegram Павел Дуров не собирается блокировать канал террористической организации ХАМАС.



"Каждый день модераторы Telegram и инструменты искусственного интеллекта удаляют с нашей общедоступной платформы миллионы явно вредоносного контента. Однако решение проблемы, связанной с войной, редко бывает очевидным", - сказал Дуров.



По его словам, ХАМАС перед ракетными ударами по Ашкелону использовал Telegram, якобы чтобы предупредить мирных жителей, что им нужно покинуть район.



"Поможет ли закрытие этого канала спасти жизни людей или поставит их под угрозу еще больше жизней? Всегда есть соблазн действовать под влиянием эмоциональных импульсов. Но такие сложные ситуации требуют тщательного рассмотрения, при котором также следует учитывать различия между социальными платформами", — сказал Дуров.



По словам предпринимателя, на его платформе пользователи получают только тот контент, на который специально подписались.



"Поэтому вряд ли каналы Telegram можно использовать для значительного усиления пропаганды. Напротив, они служат уникальным источником информации из первых рук для исследователей, журналистов и фактчекеров. И хотя нам было бы легко уничтожить этот источник информации, мы рискуем усугубить и без того тяжелую ситуацию", — подчеркнул он.