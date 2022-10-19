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Дуэйн Джонсон "идет в премьеры Британии"
19.10.2022 18:37 Александр Юзовский

Дуэйн Джонсон "идет в премьеры Британии"

Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон в шутку заявил, что мог бы заменить Лиз Трасс на посту премьер-министра Британии.

Во время премьеры фильма "Черный Адам" звезда общался с журналистами, которые спросили, будет ли он рассматривать должность премьер-министра Великобритании.

Журналист шутливо спросил актера: "Готовы ли вы к новому премьеру Джонсону?", намекая на предшественника Лиз Трасс Бориса Джонсона, и добавил: "Может быть, премьер-министр Скала?". Двейн Джонсон так же шутливо и уклончиво ответил:

"Я скажу тебе вот что... Прекрасно вернуться в Лондон. Я тебе это скажу", - сказал "Скала".

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