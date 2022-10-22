



Дом моды Balenciaga разорвал отношение с Канье Уэстом

Дом моды Balenciaga заявил в пятницу, что больше не будет работать с Ye, ранее известным как Канье Уэст.



Balenciaga стала первой компанией, разорвавшей связи с рэпером и дизайнером после того, как он сделал ряд антисемитских высказываний за последние несколько недель.



С начала октября Уэст неоднократно выступал с антисемитскими высказываниями и “удивлял” в интервью и в социальных сетях, но многие компании, связанные с ним, хранили молчание. После того как Уэст представил на своем шоу футболки с надписью "White Lives Matter", компания Adidas заявила, что пересматривает свои отношения с ним.



На этой неделе Антидиффамационная лига призвала Adidas разорвать свои связи с Уэстом, а генеральный директор Endeavor Ари Эмануэль призвал компании, которые зарабатывают на Уэсте, разорвать с ним связи.



Уэст, который в своих комментариях о "еврейских СМИ" заявил, что он собирается "наглухо забить на еврейский народ", извинился за некоторые из своих высказываний.



В передаче Piers Morgan Uncensored Уэст сказал, что не жалеет о своих высказываниях, но "мне жаль семьи людей, которые не имеют никакого отношения к травме, через которую я прошел".



Ранее на этой неделе семья Джорджа Флойда заявила, что намерена подать в суд на Уэста после того, как он сделал "необоснованные замечания" о смерти Флойда.