



Молодая модель Playboy высмеяла Ди Каприо: “старый и странный”

Ни для кого не секрет, что у Леонардо Ди Каприо есть проблема в личной жизни. Стареющий ловелас просто не в состоянии встречаться с девушками старше 25 лет. Это при том, что все его бывшие уже давным-давно счастливы замужем.



22-летняя модель Playboy Хиеке Конингс не просто отшила Лео, но еще и рассказала всем, как это выглядело. По словам модели, целовался он средненько, у нее точно “было и получше”. Общая характеристика, прозвучавшая от девушки - “слишком старый и слишком странный”. Об этом пишет Daily Mail.



"Это было в секретном клубе в Лос-Анджелесе, куда можно попасть только по приглашению. Я увидел его сидящим в черной толстовке и черной кепке, и мы встретились взглядами", — поделилась Конингс.



Сначала к модели подошел менеджер Лео, и пригласил ее: “Лео хочет с тобой поговорить”.



В процессе не сильно долгого разговора пара поцеловалась. Хиеке охарактеризовал поцелуй как средний, сказав: "Это было нормально, но определенно не лучшее, что у меня было".



А потом Хиеке пригласили домой к Ди Каприо, но она отказалась: "Он отреагировал очень шокировано. Конечно, он к этому не привык. Когда я сказала, что недостаточно хорошо его знаю, он ответил так мило: "Я уважаю это". После этого он обратился к другой девушке и отвез ее домой".



Хике сказала, что она и не спала с Лео, а вот несколько ее подруг провели с ним ночь. Девушки утверждали, что у него есть некоторые сомнительные предпочтения.



"Одна моя подруга рассказал, что он надевал наушники во время секса, потому что не хотел ее слышать. А другая, что он даже положил ей на голову подушку".



"Нет, Лео слишком странный и слишком старый", — заявила Хиеке Конингс.

