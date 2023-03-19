



Что любимый цвет вашего ребенка говорит о нем?

Детские рисунки – это односторонние рассказы малышей об их мире, подражание другим и выражение внешних воздействий. Анализируя их рисунки, какие цвета они выбирают, и какие чаще преобладают, родители могут увидеть, что чувствует ребенок, считает Шарон Аарони — директор и преподаватель детских садов сети Newton.



Если ребенок рисует только черным цветом, стоит ли беспокоиться? Для нас черный цвет отрицателен, но многие дети любят черный цвет из-за его насыщенности и того, как он выделяется на белом фоне.



В качестве альтернативы ребенок может рисовать цветами, отражающими его окружение — ночь будет отображаться черным, утро — желтым или белым. Красный — один из первых цветов, которые идентифицируют младенцы, поэтому даже малыши предпочитают рисовать им, и, конечно же, это один из первых цветов, которые они узнают.



Что означает каждый цвет?



Красный: доминирующие дети будут использовать красный цвет, который используется для выражения любви или гнева. Можно заметить чрезмерное использование красного цвета у детей, склонных к агрессии.



Желтый: этот цвет связан с тем, кто очень чувствителен, проявляет умеренность, обладает терпением и внутренней мудростью, спокоен, имеет крепкие семейные связи и богатый внутренний мир, а также обладает хорошей способностью к концентрации.



Оранжевый: связан с творчеством, оптимизмом, желанием экспериментировать и делать что-то необычное. Оно может свидетельствовать о ребенке, которому необходимо понимать внутреннюю логику законов, чтобы им подчиняться.



Синий: этот цвет символизирует гармонию и тот, кто расслаблен, спокоен и способен устанавливать хорошие социальные связи. Ребенок, которому нравится синий, — это человек, который будет размышлять внутренне, но чрезмерное использование синего может означать отчуждение и дистанцию.



Фиолетовый: связан с воображением и интуицией. Дети, которым нравится фиолетовый цвет, имеют личный внутренний ритм и являются идеалистами и мечтателями, которые хотят изменить мир.



Зеленый: Дети, которые нуждаются в пространстве, любят природу и жизнь, они - творческие люди.



Черный: как уже упоминалось, это любимый цвет многих детей, которым нравится видеть контраст между ним и белой страницей. Чрезмерное использование может указывать на то, что ребенок находится в бедственном положении.



Белый: использование белого цвета или оставление большого количества белых частей на странице может показать потерю или одиночество и, следовательно, привести к социальным трудностям или трудностям в личном самовыражении. Сбалансированное использование этого цвета, где белый как цвет не заметен, указывает на социальную и личную гармонию.



Важно отметить, если у детей есть трудности с пониманием цветов, а также проблемы с запоминанием или задержки речи, нужно обратиться к логопеду. Если определенные цвета преобладают и часто используются, следует проконсультироваться с эмоциональным терапевтом или психологом, занимающимся вопросами развития.



Если у ребенка проблемы с изучением и запоминанием названий цветов, это может указывать на дальтонизм, поэтому нужно обратиться к детскому офтальмологу, который проведет специальные тесты для проверки цветового зрения.

